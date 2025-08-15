ベルギー2部ロンメル斉藤光毅、バーミンガム移籍なら日本人カルテット形成

イングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のバーミンガムが、ベルギー2部ロンメルSKのMF斉藤光毅の獲得に乗り出しているという。

パリ五輪では10番も務めた24歳。去就に注目が集まっている。

英紙「デイリー・テレグラフ」のマイク・マクグレイス記者は「X」に「バーミンガムは斉藤光毅の獲得を目指すクラブの1つだ。500万ポンド（約10億円）が見込まれる選手は、昨季に期限付き移籍したQPR、ダービー・カウンティ、そしてオランダ1部トゥエンテからもオファーがある。どこでプレーするか決定される予定だ」と投稿した。

2021年の年明けに横浜FCからロンメルへ移籍した斉藤は、期限付き移籍をしながらオランダ1部でもプレー。昨季はQPRでリーグ39試合出場3ゴールの実績を残している。

バーミンガムには昨季リーグ・ワン（3部相当）での優勝と昇格を支えたMF岩田智輝に加え、今季からFW古橋亨梧とMF藤本寛也を獲得している。斉藤が加入すれば日本人カルテットを形成することになるだけに、去就に注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）