Snow Manが学園ドラマでアドリブに挑戦！ 豪華俳優陣が続々サプライズ出演 今夜の『それスノSP』
今夜8月15日19時より『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）を放送。2時間スペシャルで新企画「それアドリブでやらせて下さい」をおくる。
【写真】Snow Man9人は不良生徒役 甲子園を目指す青春ストーリーでアドリブに挑む
今回Snow Manが挑戦するのは、9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ｢SOOKIES｣。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ空白でスカスカの状態？ なんとその部分はアドリブブロックとなっており、ストーリーに沿ったお題に合わせたアドリブトークで乗り切らなくてはならない。しかも、番組側が撮れ高OKの判断をするまでアドリブブロックは終わらない。
さらに、｢SOOKIES｣には豪華スペシャルゲストたちがサプライズ出演。朝ドラ出演俳優から、日本アカデミー賞受賞俳優、人気アーティストまで続々登場。その豪華なメンバーに、事前に何も知らされていなかったSnow Manも驚がく。
メンバーと豪華俳優たちで力を合わせ、アドリブトークで撮れ高を作ることはできるのか？ 物語の衝撃のラストにも期待が高まる。
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて8月15日19時放送。
