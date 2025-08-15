8月15日放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』より

　今夜8月15日19時より『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系）を放送。2時間スペシャルで新企画「それアドリブでやらせて下さい」をおくる。

【写真】Snow Man9人は不良生徒役　甲子園を目指す青春ストーリーでアドリブに挑む

　今回Snow Manが挑戦するのは、9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ｢SOOKIES｣。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ空白でスカスカの状態？　なんとその部分はアドリブブロックとなっており、ストーリーに沿ったお題に合わせたアドリブトークで乗り切らなくてはならない。しかも、番組側が撮れ高OKの判断をするまでアドリブブロックは終わらない。

　さらに、｢SOOKIES｣には豪華スペシャルゲストたちがサプライズ出演。朝ドラ出演俳優から、日本アカデミー賞受賞俳優、人気アーティストまで続々登場。その豪華なメンバーに、事前に何も知らされていなかったSnow Manも驚がく。

　メンバーと豪華俳優たちで力を合わせ、アドリブトークで撮れ高を作ることはできるのか？　物語の衝撃のラストにも期待が高まる。

　『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて8月15日19時放送。