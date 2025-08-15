午前：債券サマリー 先物は小幅続落、長期金利上昇し１．５６０％で推移 午前：債券サマリー 先物は小幅続落、長期金利上昇し１．５６０％で推移

１５日午前の債券市場で先物中心限月９月限は小幅に続落した。前日のニューヨーク市場で米長期金利が上昇（債券価格が下落）した。日本の４～６月期実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は日銀の早期利上げ観測をサポートする結果となり、ともに円債相場の重荷となったが、下値は限られた。



米国では７月の卸売物価指数（ＰＰＩ）が前月比０．９％上昇と伸び率は市場予想を上回った。インフレ懸念が台頭するなかで、米国債には売りが出た。また、日本の内閣府が１５日発表した４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）成長率は、物価変動を除いた実質の年率換算で１．０％増、前期比０．３％増となった。伸び率は市場予想を上回り、５四半期連続のプラス成長となった。朝方はＧＤＰの発表を受けた売りもかさみ、先物は一時１３７円８１銭まで下落したが、その後は持ち直しの流れとなった。



財務省は同日、１０年物価連動債の入札を通告した。市場では無難に通過するとの見方が優勢となっている。



先物９月限は前営業日比２銭安の１３７円９５銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．５６０％で推移している。





出所：MINKABU PRESS