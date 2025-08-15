テレビ東京のスポーツニュースサイト「テレ東スポーツ」公式YouTubeが、2025年8月12日に動画を更新。同局の長部稀（おさべ・まれ）アナウンサー（26）が、フィジークの大会に初挑戦する模様を公開した。

「めっちゃ仕上がってる！」

長部アナは、24年12月にフィジークの大会出場を決意。その時は普通体型に見え、特に筋肉が目立つ様子もない。

その後8か月間のトレーニングに励み、大会に向けてポージングの練習も行った。ボディビルダーのバズーカ岡田さんからは「めっちゃ仕上がってる！」と太鼓判を押されていたが、長部アナは

「しんどさはちょっとあります。減量してからなかなか仕事の疲労が抜けなくなったり、あんまり寝付けなかったりもある」

と率直に明かしていた。

体成分の計測では、体重63.8キロ、筋肉量58.4キロ。体脂肪率が3.2％という結果に。トレーニング前の体脂肪率は14％だったそうで、岡田さんは「トップアスリートでも3.2％はほぼいない」と驚いていた。

「今は食べたい物を沢山食べてすっかり元通りです」

長部アナは大会を終え、8月13日にインスタグラムを更新。ステージ上で鍛え抜かれた肉体を披露する自身の写真とともに、こうつづった。

「先日、人生で初めてフィジークに挑戦しました！ 実は8ヶ月前に挑戦しようとなり、5ヶ月間の減量生活を送っておりました。大会が近づくにつれて肌の色が黒くなり顔もこけてきて、事情を知らない方に会うと毎回『どうしたの？？』と聞かれる毎日でした笑 食事・運動・睡眠。人間の体はこの3要素でここまで変わるのだなと強く強く実感した期間です。辛いことも沢山あった期間でしたが、今では本当に挑戦して良かったと思えるほど様々な気づきがありました」

長部アナは最後に「ちなみに、今は食べたい物を沢山食べてすっかり元通りです」とおどけた。

コメント欄には「かっこいいです！ 腹斜筋がもう見惚れますーー！！」「男も惚れますよ！ 凄い！」「すごい！ 努力しましたね」「本当にかっこ良すぎます！！」などと書き込まれている。

大会の結果は、後日「テレ東スポーツ」のYouTubeで公開されるという。