男子バスケット韓国代表が「万里の長城」中国に阻まれ、２０２５国際バスケットボール連盟（ＦＩＢＡ）アジアカップ準決勝進出を逃した。

ＦＩＢＡランキング５３位の韓国は１４日（日本時間）、サウジアラビアのジッダで行われた準々決勝で強豪の中国（３０位）に７１−７９で敗れた。これで韓国は前大会（２０２２年）に続いて２大会連続の準々決勝敗退となった。２０１７年大会の３位が最近の韓国の最も良い成績だ。また韓国は２０２３年杭州アジア競技大会の準々決勝での敗戦に続いて韓中戦２連敗となった。韓国は中国との対戦成績が１５勝３６敗となった。

韓国は高さで劣る中でも中国と対等な試合をした。２メートル以上の選手が６人もいる中国に韓国はハ・ユンギ（ＫＴ）１人でもうまく対応した。韓国は第１クォーターを２４−２５の１点差で終えた。しかし韓国が得意とする３点シュートが決まらなかった。むしろ中国に劣勢だった。この試合まで今大会参加国のうち最も高い４３．８％の成功率を見せた中国の３点シュートの威力はこの日も続いた。韓国はこの日、３点シュートの成功率が１２．５％（２４本のうち３本成功）に終わった。中国は２８％（２５本のうち７本成功）だった。イ・ヒョンジュン（長崎）が２２得点、７リバウンド、４アシストをマークし、奮戦した。韓国は主力ガードのイ・ジョンヒョン（ソノ）が大会中のひざのけがで戦列を離れたのが惜しまれた。

結局、韓国は前半戦で３５−４２とリードを許した。第３クォーターでは一時１８点差までスコアが広がった。しかし韓国は粘り強い守備で中国に食い下がった。イ・ヒョンジュンの３点シュート、ヤン・ジュンソク（ＬＧ）のフリースローなどで韓国は５２−６０まで追い上げ、９点差で第４クォーターに入った。勢いづいた韓国は第４クォーターで６点差まで追い上げた。ハ・ユンギが５分５３秒を残して５ファウルで退場となる悪材料が生じたが、交代で入ったベテランのキム・ジョンギュ（正官庄）が役割を果たした。しかし３１秒を残して８点差をつけられ、中国の勝利が固まった。

敗戦の中でも収穫はあった。韓国バスケットの立て直しに取り組んだ安俊浩（アン・ジュンホ）監督は世代交代の成功を越えて「黄金世代」を構築した。新エースに浮上したイ・ヒョンジュンとヨ・ジュンソク（シアトル大）、イ・ジョンヒョン（ソノ）らを前面に出した韓国は、今大会と大会前の評価試合４試合で優れた競技力を見せた。安俊浩監督は「ここでストップしたのは残念でならない。勝敗に対する責任は監督にある。選手は最初から今までコート上で与えられたミッションに最善を尽くし、すべてのエネルギーを注いだ。本当に感謝している」と話した。

続いて「ファンのみなさんの声援と激励に応えられず申し訳なく思う。しかし以前とは違う姿で少しでも希望を見せることができたのはよかった」と語った。今大会の韓国代表チームには帰化選手もビッグマンもいなかった。安監督は「中国の長身選手に制空権を奪われたのが最も厳しかった。身長の劣勢で制空権を握られ、主導権を奪われた。ビッグマンさえいれば良い試合ができ、良い姿でアジア圏で挑戦できる」と意欲を表した。

イ・ヒョンジュンはこの日の試合の終了後、涙を流した。試合後、イ・ヒョンジュンは「ファンに勝利で報いることができず本当に残念で悲しい。試合内容はともかく絶対に負けたくなかったが、このような結果になって本当に悲しい」としながらも「感謝の言葉を伝えたい。監督を含めて本当に『ワンチーム』となって何かを見せることができたようでうれしい。今大会をきっかけに今後は発展することだけが残っていると考える。１２人の選手たちと意気投合し、次の国際大会では涙を見せることなく挫折することもないようにしたい」と覚悟を語った。