＜動意株・１５日＞（前引け）＝アミューズ、ＴＫＰ、コンヴァノ

アミューズ<4301.T>＝急動意。２２年８月以来、３年ぶりとなる２０００円台を一時回復する場面があった。１４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高が６２０億円から６５０億円（前期比４．７％減）へ、営業利益を２５億２０００万円から３８億円（同３５．８％増）へ、純利益を１５億円から２５億円（同５１．７％増）へ上方修正したことが好感されている。サザンオールスターズや星野源をはじめとしたアーティストの大型コンサートツアーなどに係るイベント収入や商品売り上げ収入が好調だったほか、ブロードウェイミュージカル「キンキーブーツ」の開催などによりイベント収入も大幅に増加したことで、第１四半期業績が好調に推移したことが寄与する。なお、第１四半期（４～６月）決算は、売上高２２６億５７００万円（前年同期比２８．４％増）、営業利益３５億５４００万円（同４．０倍）、純利益２３億４７００万円（同１７．４倍）だった。



ティーケーピー<3479.T>＝大幅高で一気に新高値。１４日の取引終了後に２６年２月期連結業績予想について、売上高を１０３０億円から１０４０億円（前期比７５．７％増）へ、営業利益を７０億円から９０億円（同５２．２％増）へ、純利益を３２億円から３６億円（同５．０％減）へ上方修正した。コロナ禍のリモートワークから出社勤務へ戻る「オフィス回帰」のトレンドや、会議やセミナー、研修などを対面で実施する需要の高まりを受けて、収益性の高い期間貸し案件の受注が好調なことが売上高・利益を押し上げる。また、コロナ禍で外注化したオペレーションを再び内製化したことによる原価率の改善が進捗していることや、グループ子会社の事業も好調に推移し、収益性が改善していることも寄与する。



コンヴァノ<6574.T>＝続急騰でカイ気配。同社は首都圏・関東エリアを中心にネイルサロンを展開するが、低価格かつスピーディーなサービスを特長としており、回転率の向上によって利益の伸びが顕著となっている。１４日取引終了後、２６年３月期の業績予想の修正を発表、営業利益は従来の１５億２０００万円から３０億３５００万円（前期は１億３５００万円）と大幅増額したことで、これがポジティブサプライズとなって上値を見込んだ投資資金が集中する格好となった。急騰習性があり、株式分割後の今月初旬に上場来高値１６２０円の高値をつけた経緯があるが、きょうは大量の買い注文に再び最高値を視野に入れる勢いで水準を切り上げている。



出所：MINKABU PRESS