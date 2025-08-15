¡ÚÂ³Êó¡Û¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯»ùÆ¸´Û¡×¤Ç½Å¤µ30¥¥í Ä¹¤µÌó3.5m¤ÎÅ¸¼¨Êª¤¬Íî²¼¡¡½÷À¤ÈÃË»ù¤¬ÂÇËÐ¤äÀÚ¤ê½ý¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¡Ú¹áÀî¡Û
¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ë¹áÀî¸©Î©¤ÎÂç·¿»ùÆ¸´Û¡Ö¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡×¤Ç¡¢¤ª¤È¤È¤¤¡Ê13Æü¡Ë¡¢Å·°æ¤«¤éÅ¸¼¨Êª¤¬Íî²¼¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ³Êó¡Û¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯»ùÆ¸´Û¡×¤Ç½Å¤µ30¥¥í Ä¹¤µÌó3.5m¤ÎÅ¸¼¨Êª¤¬Íî²¼¡¡½÷À¤ÈÃË»ù¤¬ÂÇËÐ¤äÀÚ¤ê½ý¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¡Ú¹áÀî¡Û
¤ª¤È¤È¤¤¡Ê13Æü¡Ë¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¤Î»ÜÀß¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯»ùÆ¸´Û¡×¤Ç¡¢¿á¤È´¤±¤ÎÅ·°æ¤Ë¶âÂ°¥Ñ¥¤¥×¤ÇÄß¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¿Èô¹Ôµ¡¤Î¥â¥Óー¥ë¤¬¤Þ¤ë¤´¤ÈÍî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Óー¥ë¤ÏÄ¹¤µÌó3.5m¡¢½Å¤µ¤¬Ìó30¥¥í¤¢¤ê¡¢Íî¤Á¤¿¾×·â¤Ç³ä¤ì¤¿ÉôÉÊ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿½÷À¤ÈÃË»ù¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢2¿Í¤ÏÂÇËÐ¤äÀÚ¤ê½ý¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥â¥Óー¥ë¤Ï1995Ç¯¤Î³«´Û°ÊÍèÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯3·î¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡¡¾¾Â¼ÅÐ»Ö¼ù±àÄ¹¡Ë
¡ÖÈó¾ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£30Ç¯·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸©¤È½½Ê¬¤ËÏ¢·È¤ò¼è¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
»ÜÀß¤Ï¡¢»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿ÉÕ¶á¤ÎÍ·¶ñ¤ò»ÈÍÑÃæ»ß¤È¤·¡¢Å·°æ¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£