¡þ¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¥È¥ê¥¬¡¼£¶£°¡×´¡¡½¤Ç½£³£°Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ»ä¶µ°é
£±£¹£¹£³Ç¯£¸·î£²£°Æü¡¢Âç³Ø½¤³ØÇ½ÎÏ»î¸³¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£À¤ÏÀ¤ÎÈ¿±þ¤Ë¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¶µ°éÉô½¤Ç½½àÈ÷¥Á¡¼¥à¤Ï°ÂÅÈ¤Î¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¹âÉ¾²Á¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¤À¡£½¤Ç½¤ÎÌäÂê¤ò¸«¤¿¶µ°éÉôÃ´Åöµ¼Ô¤âÆâ¿´¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ã±½ã¤ÊÃÎ¼±¤ò°·¤¤¡¢°ÅµÎÏ¤ò»î¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤ä¹â¼¡»×¹ÍÎÏ¤òÌä¤¦ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¤Ï¡ÖÃ¦¶µ²Ê¤ÎÅý¹ç½ÐÂê¤Ë¤è¤ëÀ¸¤¤¿¶µ°é¤Ë´üÂÔ¡×¡Ö°Åµ¼°¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¡ÖÃµµá¶µ°é¤ÎÅ¾µ¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÎÄêÅª¤Êµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
Âç¡¹Åª¤Ê¶µ°é²þ³×¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄ´¤Âæ¡Ê¥Á¥ç¥ó¥ï¥Ç¡¢µìÂçÅýÎÎÉÜ¡Ë¥Á¡¼¥à¤â·ãÎå¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£½¤Ç½¤ÎÀ®¸ù¤ò¶µ°é²þ³×¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¶â±Ë»°¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥µ¥à¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢À¤ÏÀ¤ÎÈ¿±þ¤ËËþÂ¤·¤¿¡£½ÐÂê°Ñ°÷¤ËÀÄ´¤Âæ¤Î¥«¥ë¥°¥¯¥¹¡Ê¤¦¤É¤óÎÁÍý¡Ë¤ò¿¶¤ëÉñ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¶âÂçÅýÎÎ¤òÈë½ñ¿Ø¤¬°ú¤»ß¤á¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å£³£°Ç¯´Ö¡¢ËèÇ¯£±£±·î¤ÎÂè£²ÌÚÍËÆü¤Ë¤ÏÉ¬¤º½¤Ç½¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
½¤Ç½¤ÎÆ³Æþ¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¡££±£¹£¸£°Ç¯¡¢Á´ÅÍßå¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥¥¥Õ¥¡¥ó¡Ë¿··³Éô¤ÏÌ±¿´²óÉü¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡Ö£·¡¦£³£°¶µ°é²þ³×Á¼ÃÖ¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£ËÜ»î¸³¤ÎÇÑ»ß¤È²Ý³°¼ø¶È¤Î¶Ø»ß¤¬³Ë¿´¤À¤Ã¤¿¡£¶µ²Ê½ñ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤«¤é¤Î¤ß½ÐÂê¤¹¤ë¡ÖÂç³ØÆþ³Ø³ØÎÏ¹Íºº¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢³Ø¹»¶µ°é¤ÎÀµ¾ï²½¤È»ä¶µ°é¤Î·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤¿¡£³ØÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤Î»î¸³¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢°ÅµÃæ¿´¤ÎÆþ»î¶µ°é¤¬Á´¹ñ¤Î³Ø¹»¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
²ò·èºö¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬½¤Ç½¤À¡£³ØÎÏ¹Íºº¤¬Ã±½ã¤ÊÃÎ¼±¤òÌä¤¦¡Ö³Ø¶ÈÃ£À®ÅÙÉ¾²Á¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢½¤Ç½¤Ï¶µ²ÊÃÎ¼±¤òÁí¹ç¤·¤ÆÌäÂê²ò·è¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖÅ¬À»î¸³¡×¤À¤Ã¤¿¡£Åý¹ç¶µ²ÊÅª¡¢Ã¦¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÁÇºà¤Ç¹â¼¡»×¹ÍÎÏÉ¾²Á¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò°·¤Ã¤¿¹ñ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¡¢À¸ÊªÃÎ¼±¡¢¥°¥é¥Õ²ò¼áÎÏ¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤ÎÍý²ò¤¬É¬Í×¤ÊÌäÂê¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
À¯ºöÅö¶É¤Ï¶µ°é¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ÎÊÑ²½¤âË¾¤ó¤À¡£Åö»þ¡¢Âç³Ø³ØÌ³²ÝÄ¹¤È¤·¤Æ½¤Ç½¼ÂÌ³¤òÁí³ç¤·¤¿½ùÆîÞ¬¡Ê¥½¡¦¥Ê¥à¥¹¡Ë¸µ¶µ°éÉôÄ¹´±¤Ï¡Ö½¤Ç½¤¬½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¶µ¼¼¤Î¼ø¶È¤ò»É·ã¤·¡¢¶µ¤¨Êý¤òºÆ¹Í¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡££¹£·Ç¯ÅÙ½¤Ç½¤ÇÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¤ÎÂçµ¯¡Ê¥Æ¥®¡Ë¹âÅù³Ø¹»¤Î»öÎã¤¬ÂåÉ½Åª¤À¡£ÃÏÍý¤Î»þ´Ö¤Ë¿·Ê¹»ñÎÁ¤ò¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯É½¤·¡¢¿ô³Ø¤ÎÌäÂê²òË¡²áÄø¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÆ¤ÏÀ¤¹¤ë³×¿·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶µ²Ê½ñ¤ÎÃ±½ã°Åµ¤«¤éÃ¦¤·¡¢³ØÀ¸¼çÆ³¤ÎÃµµá³Ø½¬¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¼«Á³¤Ë»ä¶µ°é¤¬¸º¤ë¤À¤í¤¦¤È´õË¾¤òÊú¤¤¤¿¡£
¡þ°ìÎ®¹Ö»Õ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿³Ø½¬½Î¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°
¤·¤«¤·³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤¬°ìÅÙ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¶µ°é²ÝÄøÉ¾²Á±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡¢¶âÀ¼Îõ¡Ê¥¥à¡¦¥½¥ó¥è¥ë¡Ë·ÄÆî¡Ê¥¥ç¥ó¥Ê¥à¡ËÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¸½¼ÂÅª¤ËÁ´¤Æ¤Î³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤¬Åý¹çÅª¡¦ÃµµáÅª½ÐÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ²Ê¤´¤È¤Î½¾Íè¤Î¼ø¶ÈÊý¼°¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¼ø¶È¤À¤±¤ÇÅý¹ç¶µ²ÊÅª¡¦Ã¦¶µ²ÊÅªÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
½¤Ç½²ÊÌÜ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö¶µ²ÊÍø¸Ê¼çµÁ¡×¤âÂæÆ¬¤·¤¿¡£Åö½é¡¢¶µ°éÅö¶É¤Ï»î¸³²ÊÌÜ¤È¤·¤Æ¸À¸ì¡¦¿ô³Ø¡¦³°¹ñ¸ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¤Á¤Ë²Ê³ØÃÄÂÎ¤¬È¿È¯¤·¤¿¡£²Ê³ØÎ©¹ñ¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö²Ê³Ø´ðÁÃÇ½ÎÏ¤òÂ¬Äê¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²Ê³Ø¤ÎÃµµá¡×¤¬Æþ¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÃµµá¡×¤âÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤ÎÉÔËþ¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â³Æ¶µ²ÊÎÎ°è¤ÎÈ¿È¯¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£
£²£°£±£´Ç¯ÅÙ¤«¤é²ÊÌÜÌ¾¤Ï¸À¸ì¡¦¿ô³Ø¡¦Ãµµá¤«¤é¹ñ¸ì¡¦¿ô³Ø¡¦±Ñ¸ì¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Ã¦¶µ²Ê¡¦Åý¹ç¶µ²Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿½¤Ç½¤Î½é´üÀº¿À¤Ï¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£½¤Ç½³«È¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿ËÑÆ»½ç¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥É¥¹¥ó¡Ë¹âÎï¡Ê¥³¥ê¥ç¡ËÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡ÖÅ¬À»î¸³¤ò·Ç¤²¤¿½¤Ç½¤¬¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤ÎÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¶µ²ÊÊÌ³ØÎÏ¹Íºº¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢½¤Ç½Æ³Æþ¸å¡¢³Ø¹»¤è¤ê¤âÁá¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿¤Î¤Ï³Ø½¬½Î¤À¤Ã¤¿¡£½¤Ç½·¿¡Ö°ìÎ®¹Ö»Õ¡×¤ò¸Û¤¤¡¢³ØÀ¸¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌäÂê²òË¡¤Î¥³¥Ä¤ò¶µ¤¨¤¿¡£¡ÖÉÔ°Â¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤â»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö»ä¶µ°éÈñ¤Ï£±£¹£¹£´Ç¯£µÃû£¸£°£°£°²¯¥¦¥©¥ó¡Ê¸½¥ì¡¼¥È¤ÇÌó£¶£±£µ£¸²¯±ß¡Ë¤«¤é£²£°£²£´Ç¯¤Ë¤Ï£²£¹Ãû¥¦¥©¥ó¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£½¤Ç½¤À¤±¤Î±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£³£°Ç¯¤Ç£µÇÜ¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Êª²Á¾å¾º¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤âÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤À¡£
´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ç»ä¶µ°é¤ÏÉÒ´¶¤Ê¥¤¥·¥å¡¼¤À¡£ÎòÂåÀ¯ÉÜ¤Ï»ä¶µ°éÈñ¤Î·Ú¸º¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¡£½¤Ç½ÌäÂê¤Î£Å£Â£Ó¡Ê´Ú¹ñ¶µ°éÊüÁ÷¸ø¼Ò¡Ë¶µ²Ê½ñÏ¢Æ°¡¢ÁªÂò·¿½¤Ç½Æ³Æþ¤Ê¤ÉÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¬¡¢³Ø½¬½Î¤ÏÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£³Ø½¬ÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡Ö°×¤·¤¤½¤Ç½¡×¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢¼±ÊÌÎÏÏÀÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥¥é¡¼Ê¸¹à¡Ê¶Ë¤á¤ÆÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤ÌäÂê¡Ë¡×¤ä¡Ö²Ð½¤Ç½¡Ê¶ËÅÙ¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿Ç¯¤Î»î¸³¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¼ø¶È»þ´Ö¤Ë½¤Ç½ÌäÂê½¸¤ò²ò¤¯³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¡¢¸ø¶µ°é´íµ¡ÏÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¶µ°é¼çÆ³¸¢¤¬»ä¶µ°é¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë¿·À¯¸¢¤¬È¯Â¤·¤¿¡££³£°Ç¯¤Î½¤Ç½¤ÎÎò»Ë¤¬Í¿¤¨¤ë¶µ·±¤ò¹Í¤¨¤ë»þ¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²¤Ä¤Î¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¥Áè¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¾¯¤Ê¤¤¿Í¸ý¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Çµý¼õ¤·¤Æ¤¤¿·ÐºÑÅªË¤«¤µ¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²ò·èºö¤Ï¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¡È°ì¿ÍÉ´ÎÏ¡É¤ÎÁÏÂ¤Åª¿Íºà¤Ë°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢½¤Ç½¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£°ì¤Ä¤ÏÊÙ¶¯¤·¤¿Ê¬¤À¤±ÅÀ¿ô¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¼çµÁ¤Î¾ÝÄ§¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¿Æ¤Î·ÐºÑÎÏ¡Ê»ä¶µ°é¡Ë¤¬»Ò½÷¤ÎÀ®ÀÓ¤ò·èÄê¤¹¤ëÊÑ¿ô¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¸å¼Ô¤ÎÌò³ä¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¶µ°éÅªÀµµÁ¤Ï¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÞÀ©ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤¬¡¢»ä¶µ°é»Ô¾ì¤Ï¿Æ¤ÎÍßË¾¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¤³¤ì¤òÌµÎÏ²½¤·¡¢ÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
¡þÀ®ÀÓ¤Ë¤è¤ë½øÎó²½»î¸³¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡Ä
»ä¶µ°é¤ÏÏÀ½Ò¤ä·Ý½Ñ¡¦ÂÎ°é¤Î¼Âµ»¡¢¿ï»þÁª¹Í¡Ê¿äÁ¦Æþ»î¡ËÍÑ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð½ñºîÀ®¡¢³Ø¹»À¸³èµÏ¿Êí¡Ê³èÆ°µÏ¿¡ËÆâÍÆ½¼¼Â¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤ÇÁ´Êý°Ì¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï°åÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â¹»¤ÎÆâ¿½ÅÀ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¾®³ØÀ¸¤¬ÈùÀÑÊ¬¤ò³Ø¤ÖÀè¹Ô³Ø½¬¤µ¤¨À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¥Ö¥ë¥Ã¥¥ó¥°¥¹¸¦µæ½ê¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¤ÏÃø½ñ¡Ø£²£°ÂÐ£¸£°¤Î¼Ò²ñ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ö£Ä£ò£å£á£í¡¡£È£ï£á£ò£ä£å£ò£ó¡§¡¡£È£ï£÷¡¡£ô£è£å¡¡£Á£í£å£ò£é£ã£á£î¡¡£Õ£ð£ð£å£ò¡¡£Í£é£ä£ä£ì£å¡¡£Ã£ì£á£ó£ó¡¡£É£ó¡¡£Ì£å£á£ö£é£î£ç¡¡£Å£ö£å£ò£ù£ï£î£å¡¡£Å£ì£ó£å¡¡£é£î¡¡£ô£è£å¡¡£Ä£õ£ó£ô¡¤¡¡£×£è£ù¡¡£Ô£è£á£ô¡¡£É£ó¡¡£á¡¡£Ð£ò£ï£â£ì£å£í¡¤¡¡£á£î£ä¡¡£×£è£á£ô¡¡£ô£ï¡¡£Ä£ï¡¡£á£â£ï£õ£ô¡¡£É£ô¡×¡Ë¤Ç¡¢¾å°Ì£²£°¡ó¤Î³¬ÁØ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÌ¾Ê¬¤Ë»ä¶µ°é¤òÅöÁ³»ë¤¹¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÅý¹ç¤òÂ»¤Ê¤¦Æ»¤À¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾ÌçÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò·ÐºÑÅªÀ®¸ù¤ä¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¸þ¾å¤Î¼êÃÊ¤È¸«¤Ê¤¹É÷Ä¬¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Æþ»îÀ¯ºö¤Î¡Öµ»½ÑÅªÄ´À°¡×¤À¤±¤Ç»ä¶µ°éÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎò»Ë¤Ï¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÎð¿Í¸ý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¶¥Áè°µÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ì¤Ð»ä¶µ°é¥Ö¡¼¥à¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤ÎÍ½Â¬¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤òÊû¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Æ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢»ä¶µ°éÌäÂê¤ÏÆþ»îÀ©ÅÙ¤Î±þµÞ½èÃÖ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Âç³ØÆþ»îÀ©ÅÙ²þ³×¤ÏÆñÂê¤À¡£Ã¯¤â¤¬¶µ°éÀìÌç²È¤ò¼«¾Î¤·¡¢Íø³²´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âå°Æ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£·ë¶É¡¢¶µ°éÅª¸¶Â§¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£³ØÀ¸¤ò°ì¤Ä¤Î»î¸³¤Ç½øÎó²½¤¹¤ë¡ÖÁªÈ´¡×¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤ò½õ¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º·¿¡ÖÀ®Ä¹¡×¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£½¤Ç½¤âÃ±½ã¤ÊÃÎ¼±¤òÌä¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¹ÍÎÏ¡¦ÌäÂê²ò·èÎÏ¡¦ÁÏÂ¤ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë½é´üÀº¿À¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤Ù¤¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢³Ø¹»¤Î½àÈ÷¤ä¹ñÌ±Åª¤Ê¿®Íê¤â¤Ê¤¯ÍýÁÛÅªÀ©ÅÙ¤À¤±¤ò·Ç¤²¤ì¤Ð¡¢²þ³×¤Ïµõ¤·¤¤Ì´¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤â¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡×»î¸³¤Ëµ½Ò¼°ÌäÂê¤òÆ³Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ºÎÅÀ¥¤¥ó¥Õ¥éÉÔÂ¤ÇÃæÃÇ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¤Ç½²þÊÔ¤Ï¡¢¹â¼¡¤Î»×¹ÍÎÏ¤äÁÏÂ¤ÎÏ¤ÎÉ¾²Á¤è¤ê¤â¡¢³Ø½¬ÉéÃ´¡¦»ä¶µ°é¤ò¸º¤é¤¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶¸µ¤¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£½¤Ç½¤ÎÎò»ËÅª¶µ·±¤Ï¡¢É¾²Á¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¶µ°é³×¿·¤Î²Ð¤òÅô¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¡£º£¤³¤½Âç³ØÆþ»îÀ©ÅÙ¤Î¶µ°éÅªÌò³ä¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Ì¤Íè·¿É¾²ÁÀ©ÅÙ¤òÀß·×¤¹¤Ù¤»þ¤À¡£
¢¡¢¡½¤Ç½ÅöÆü¡¢Æü¾ï¤â¡È°ì»þÄä»ß¡É¡ÄÈô¹Ôµ¡¤ÎÃåÎ¦¤âÃÙ±ä
ËèÇ¯£±£±·îÂè£²½µ¤Î½¤Ç½ÅöÆü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆü¾ï¤Ï°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¡£½Ð¶Ð»þ´Ö¤Ï¤º¤é¤µ¤ì¡¢¾Ú·ô»Ô¾ì¤ä¶ä¹Ô¤Î³«¾ì¤â£±»þ´ÖÃÙ¤é¤»¤ë¡£½¤Ç½»î¸³Æü¤Ï£±£²Ç¯´Ö¤Î³Ø¤Ó¤ÎÁí»Å¾å¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ëÆü¤À¤«¤é¤À¡£
£±£¹£¹£³Ç¯£¸·î£²£°Æü¤Î½¤Ç½¼Â»Ü¤òÁ°¤Ë¡¢½ùÆîÞ¬¶µ°éÉôÂç³Ø³ØÌ³²ÝÄ¹¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¡£½éÆ³Æþ¤Î¡Ö±Ñ¸ì¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°»î¸³¡×¤Î¤¿¤á¤À¡£Áû²»¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔËþ¤¬¼¡¡¹¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÁû²»¤Ï·Ù»¡¤ÈÌÏÈÏ±¿Å¾¼Ô¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ò·è¤·¤¿¡£Å´Æ»Ä£¤ÏÎó¼Ö¤Î·ÙÅ«¤ò¡¢³¤±¿¹ÁÏÑÄ£¤ÏÁ¥¤Îµ¥Å«¤Î²»¤ò¹µ¤¨¤ë¤«¸º¤é¤¹¤è¤¦Á¼ÃÖ¤·¤¿¡£ÌäÂê¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ÎÁû²»¤À¤Ã¤¿¡£½ù²ÝÄ¹¤È¶¦¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¶â²ÚÄÃ¡Ê¥¥à¡¦¥Õ¥¡¥¸¥ó¡Ë»öÌ³´±¤¬´Ø·¸µ¡´Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö¸òÄÌÉô¤¬Èô¹Ôµ¡¤ÎÎ¥ÃåÎ¦¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èô¹Ôµ¡¤ÎÂ®ÅÙ¤òÄ´À°¤·¡¢¾¯¤·Áá¤¯Ãå¤¯¤«ÃÙ¤¯Ãå¤¯¤è¤¦¤ËÁ¼ÃÖ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶õ¹Á¶á¤¯¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ï¶á¤¯¤Î³¤¾å¤ò¼þ²ó¤µ¤»¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
·³ÍÑµ¡¤âÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬¹ß²¼¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈó¾ï»þ¤Ë¶ÛµÞÈ¯¿Ê¤¹¤ëÀïÆ®µ¡¤ÎÁû²»¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤À¡£¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°»î¸³¤Î»þ´Ö¤ËÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÍ×ÀÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¹ñËÉÉô¤Ï¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°»î¸³Á°¤ËÀïÆ®µ¡¤ò¿ôµ¡¤òÀè¤ËÎ¥Î¦¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£¹ñËÉÉô¤È¹çÆ±»²ËÅËÜÉô¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¡¢ÊÆ·³¥Ø¥ê¤ÎÁû²»¤â²ò·è¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ú¡¦¥µ¥ó¥Õ¥ó¡¿À®¶Ñ´ÛÂç³Ø¶µ°é³Ø²Ê¶µ¼ø