『あんぱん』“八木”妻夫木聡、“蘭子”河合優実との初対面シーンに反響「八木蘭子ルート？？」「今後が気になる…」
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「見上げてごらん夜の星を」（第100回）が15日に放送され、八木（妻夫木聡）と蘭子（河合優実）が初対面。ネット上には「何か展開ありそう」「おっ？八木蘭子ルート？？」「今後が気になる…」といった声が集まった。
【写真】八木（妻夫木聡）の雑貨店で働くのぶ（今田美桜）
のぶ（今田）は生活のために、嵩（北村匠海）には内緒で八木が店長を務める雑貨店でパートを始めていた。ある日、のぶが店頭に立っていると、そこに妹・蘭子が姿を見せる。のぶは八木に蘭子を紹介。蘭子は笑顔で「姉がお世話になってます」と頭を下げると、八木は目をそらしながらぶっきらぼうに「世話なんかしてないよ」と応じる。
その後、のぶは蘭子に、嵩が作詞の仕事を断ったことを打ち明ける。するとそれを聞いていた八木は「あいつの書く言葉は全部、俺には詩に聞こえるけどな」とつぶやく。納得しているのぶの隣で、蘭子は「そんなふうにお感じになるあなたも詩人ですね」と伝える。
また話題が蘭子の仕事に及ぶと、彼女は自分に学歴がないと言いながら「タイプが速う打てても、それで見下す人はおるき」とポツリ。すると八木は「逆境が人に及ぼすものこそ輝かしい」と言う。この言葉に「お…シェークスピア？」と返した蘭子を見つめながら、八木は「だから今の君があるんじゃないのか？」と問いかけるのだった。
初対面を果たした八木と蘭子のやりとりが描かれると、ネット上には「こ…これは蘭子と八木さん何か展開ありそうだな？」「良い感じなのでは！」「おっ？おっ？八木蘭子ルート？？」などの反響が続出。さらに「蘭子と八木さんの今後が気になる…」「盲点だったけどめっちゃいい！」「相性良さそう」といった投稿も相次いでいた。
