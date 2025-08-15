日経平均15日前引け＝反発、387円高の4万3036円 日経平均15日前引け＝反発、387円高の4万3036円

15日前引けの日経平均株価は反発。前日比387.20円（0.91％）高の4万3036.46円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は668、値下がりは886、変わらずは64。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を165.11円押し上げ。次いでファストリ <9983>が44.57円、ソニーＧ <6758>が21.95円、レーザーテク <6920>が15.13円、フジクラ <5803>が11.14円と続いた。



マイナス寄与度は11.62円の押し下げでクレセゾン <8253>がトップ。以下、電通グループ <4324>が7.66円、アドテスト <6857>が6.75円、スクリン <7735>が4.39円、ＴＤＫ <6762>が4.31円と並んだ。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は銀行で、以下、非鉄金属、保険、電気・ガスが続いた。値下がり上位には水産・農林、金属製品、空運が並んだ。



