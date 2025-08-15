指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ＭＥの新曲「君を見かけた」（２７日配信）のミュージックビデオ（ＭＶ）が１４日、グループの公式ユーチューブチャンネルで公開された。

指原がプロデュースを手がける＝ＬＯＶＥ、≠ＭＥ、≒ＪＯＹそれぞれ３グループが２０２５年夏のスペシャルソングを８月に順次配信リリースすることが先日発表され、先んじて８月１０日に＝ＬＯＶＥの新曲「内緒バナシ」のＭＶが公開されていた。

「君を見かけた」のセンターを務めるのは鈴木瞳美。明るさ全開のポップチューンでありながらも、好きな相手が他の誰かと一緒にいる姿を見てしまった切なさ、それでも気持ちを捨てきれない揺れる恋心が描かれており、プロデューサーであり作詞を手掛ける指原莉乃が「≠ＭＥに恋愛成就させたくない」と言及していたように、今作もポップでキュートなのに悲しみぴえんな夏の片思いソングとなっている。

縦型映像で制作されたＭＶは、主人公である今作センターの鈴木瞳美の片思い相手の憧れの先輩として＝ＬＯＶＥの大谷映美里が登場するなど「内緒バナシ」とのリンクする内容が随所に散りばめられ、異なるグループの作品でありながら同じ世界線でストーリーが進む演出がなされており、＝ＬＯＶＥ「内緒バナシ」のラストシーンを別角度から表現した≠ＭＥ「君を見かけた」ＭＶは両作品を観ることで片思いの悲しさをより感じることができる。

片思いソングではあれども、明るく元気なメンバーたちのカフェの店員姿や浴衣など、夏らしさ全開の≠ＭＥのキュートな姿も注目だ。