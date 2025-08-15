阿部亮平がノーネクタイ×ブラウンスーツでガッツポーズ！“イラスト”も描かれたオフショットに「最高にかわいい」「今日も今日とて爽やか」の声
Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。
■ノーネクタイでクールビズスタイルの阿部亮平
阿部は「ZIP!（→DayDay.）ありがとうございました」というコメントとともに1枚の写真を公開。
ノーネクタイの白シャツにブラウン系のスーツを着た阿部が、笑顔でガッツポーズをしている。
この日、阿部はフリースローに挑戦。 オフショットにはバスケットゴールにバスケットボールが入るイラストのアニメーションも加えられており、「今日だけスタースターです」と綴られている。
さらに「お盆の人は楽しんでね！行ってらっしゃい！！」とメッセージも。
SNSでは「最高にかわいい」「ビジュ最高」「クールビズで爽やか」「今日も今日とて爽やか」「バスケゴールもあって凝ってるね」「阿部ちゃんはいつもスターだよ」といった声が寄せられている。
