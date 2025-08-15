Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。

【画像】ブラウン系スーツを着こなし爽やかな笑顔を見せる阿部亮平

■ノーネクタイでクールビズスタイルの阿部亮平

阿部は「ZIP!（→DayDay.）ありがとうございました」というコメントとともに1枚の写真を公開。

ノーネクタイの白シャツにブラウン系のスーツを着た阿部が、笑顔でガッツポーズをしている。

この日、阿部はフリースローに挑戦。 オフショットにはバスケットゴールにバスケットボールが入るイラストのアニメーションも加えられており、「今日だけスタースターです」と綴られている。

さらに「お盆の人は楽しんでね！行ってらっしゃい！！」とメッセージも。

SNSでは「最高にかわいい」「ビジュ最高」「クールビズで爽やか」「今日も今日とて爽やか」「バスケゴールもあって凝ってるね」「阿部ちゃんはいつもスターだよ」といった声が寄せられている。

阿部亮平のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_ryohei.abe_official/

■阿部亮平のブラウン系のスーツを着こなし

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/