東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ホリイフード、日本創発ＧがS高 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ホリイフード、日本創発ＧがS高

15日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数700、値下がり銘柄数656と、値上がりが優勢だった。



個別ではホリイフードサービス<3077>、日本創発グループ<7814>がストップ高。イクヨ<7273>、京都きもの友禅ホールディングス<7615>は一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス<1443>、コロンビア・ワークス<146A>、アズパートナーズ<160A>、美樹工業<1718>、大盛工業<1844>など86銘柄は年初来高値を更新。ワシントンホテル<4691>、安永<7271>、木徳神糧<2700>、クシム<2345>、ピクセルカンパニーズ<2743>は値上がり率上位に買われた。



一方、レアジョブ<6096>が年初来安値を更新。Ｓｐｅｅｅ<4499>、ペッパーフードサービス<3053>、シリウスビジョン<6276>、トラスト<3347>、ディー・エル・イー<3686>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

