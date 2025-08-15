Netflixの人気恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』でカップル成立した中井大（ダイ）が、パートナーの中西瞬（シュン）との同棲生活の悩みを赤裸々に打ち明けた。

8月14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストにダイが登場した。

ダイは番組内で「恋愛、仕事、学業を両立させるために、何を1番大事に意識したらいいですか」と相談。自身が現在休学中であることを明かし、「今も休学中で。家庭の事情で最初に入った大学辞めなきゃいけなくなっちゃって、もう1回バイトして、塾通って」と苦労の末に再入学したものの、「今年の9月には戻らない。大学を辞めなきゃいけない」と現状を説明した。

ダイは「確かに忙しいのは結構いけるんです。体力で」と前置きしつつ、同棲中のシュンとの生活における悩みを吐露。「シュンと一緒に暮らしてると睡眠の時間をやっぱ大事にしてる彼だから、僕が夜遅くまで何かやってることがダメで、足音とかにも敏感で」と、学業と恋愛の両立に苦慮している様子を語った。

「今までずっと恋愛なんてしなくていいと思って生きてたから。だから勉強も頑張れてたんですけど、大事な人がありがたいことにできてしまった」とダイ。そのため「もしかしたら別々のお家をもった方が、お互いのためにいいのかなとかっていう話も2人でした」と別居も検討していることを明かした。

RIHOが「別々に住みたいって言ってどんな反応でした？」と質問すると、ダイは「もう最初は『何言ってんの』ぐらいだったんですけど、ちょろちょろ出してるうちに、『確かに』みたいな。『夜中の3時に起こされる方が嫌かも』とか」と、シュンも理解を示し始めていると答えた。

これに対しRIHOたちは「同じマンション部屋借りる」「寝る時間だけこう、『もうバイバイ！』っていう、それぞれの部屋に」「課題とかしたい時はそっちに行くとか」など、具体的な提案を出していた。