ETF売買動向＝15日前引け、ＭＸ米ＳＰ有、ｉＦＳＰ有が新高値 ETF売買動向＝15日前引け、ＭＸ米ＳＰ有、ｉＦＳＰ有が新高値

15日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比12.7％減の1405億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.7％減の1162億円だった。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 <1493> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> 、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジあり） <382A> など39銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は3.53％安と大幅に下落。



日経平均株価が387円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金706億9100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均936億8100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が120億500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が79億3300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が71億4800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が50億5100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が47億1200万円の売買代金となった。



株探ニュース

