¡Ö¤ª»Å»ö¥È¥é¥Ö¥ë¡¢²ò·è¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¿åÀ¸Âç³¤¤Î¿Íµ¤Ï«Ì³¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¡¢²ÏÌîÊÌÁñÃÏ¤¬¿·´¶³Ð¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£Ã±¹ÔËÜ¡Ø¤Ò¤è¤Ã¤³¼ÒÏ«»Î¤Î¥Ò¥Ê¥³£±¡Ù¤¬8·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºÆÏ¢ºÜ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8·î6Æü¡Á8·î17Æü¡¢ËèÆü11»þ¹¹¿·¤Ç¤¹¡£
¡¡IT´ë¶È¡ÖYQY¡×¤Î²£´Ø¼ÒÄ¹¤«¤é½¢¶Èµ¬Â§ºî¤ê¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¥Ò¥Ê¥³¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö°é»ùµÙ¶È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤Î¡© ³«È¯¶ÈÌ³¤Ï1Ç¯¤âµÙ¤ó¤À¤é»È¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È²£´Ø¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡Ê²ÏÌîÊÌÁñÃÏ,¿åÀ¸Âç³¤¡Ë