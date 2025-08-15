15日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数286、値下がり銘柄数288と、売り買いが拮抗した。



個別ではソラコム<147A>、アクセルスペースホールディングス<402A>、ビーマップ<4316>、ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>など6銘柄がストップ高。イオレ<2334>、ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、データセクション<3905>、バーチャレクス・ホールディングス<6193>など8銘柄は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、レジル<176A>、タイミー<215A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、Ａｉロボティクス<247A>など61銘柄は年初来高値を更新。ジモティー<7082>、インバウンドプラットフォーム<5587>、メンタルヘルステクノロジーズ<9218>、デジタルプラス<3691>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>は値上がり率上位に買われた。



一方、オルツ<260A>、ペルセウスプロテオミクス<4882>が年初来安値を更新。グローバルウェイ<3936>、トランザクション・メディア・ネットワークス<5258>、テックファームホールディングス<3625>、いつも<7694>、シェアリングテクノロジー<3989>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

