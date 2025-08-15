¡ÖÅ·¹Ä¤ÈÆüËÜ¹ñÌ±¤âñÙ¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¼ÄêÃå¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¾¼ÏÂ50Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Îµ¤±Ô4¿Í¤¬¸ì¤ë¡ÒÎáÏÂ¤ÎÅ·¹ÄÏÀ¡Ó
¡ÖÅ·¹Ä¤ÈÀïÁè¤Î´Ø¤ï¤ê¡×¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£¡ÖÅ·¹Ä¡×¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡£¡Öº£¸å¤Î¹Ä¼¼¡×¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¾¼ÏÂ50Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Î4¿Í¤Îµ¤±Ô¤ÎÏÀ¼Ô¤¬Å°ÄìÆ¤ÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌ÷¹ñÌäÂê¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÏÀÁè¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä
º¸¤«¤éÄÔÅÄ¿¿º´·û»á¡¢ÉÍºêÍÎ²ð»á¡¢çÐÆáÇÆ½á»á¡¢Àèºê¾´ÍÆ»á¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
ÅìµþºÛÈ½»Ë´Ñ¤òÄ¶¤¨¤ë
¡¡Àèºê¾´ÍÆ¡Ê°Ê²¼¡¢Àèºê¡Ë¡¡Å·¹Ä¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯²æ¡¹¤¬ñÁÀå¤Ë¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤²¿¤«¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ªÀï1¼þÇ¯¤ÎÁ°Æü¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¡¢³ÕÎ½¤é¤ò½¸¤á¤¿ÃãÏÃ²ñ¤Ç¡¢ÇÔÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤Ë¡¢663Ç¯¤ÎÇòÂ¼¹¾¤ÎÀï¤¤¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÂçÇÔ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¾ì¤ÇËÍ¤¬¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢Ä°½°¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1300Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Ï¼«Á³¤Ë¸ý¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤Îò»Ë´¶³Ð¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤È»ä¤¿¤Á¤Îµ÷Î¥¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¡£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀÕÇ¤¡×¤È¤¤¤¦¤«¡ÖÎò»Ë¤Î½Å¤ß¡×¤Ï¡¢º£Æü¤Î²æ¡¹¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÖÀÕÇ¤¡×¤Î³µÇ°¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÄÔÅÄ¿¿º´·û¡Ê°Ê²¼¡¢ÄÔÅÄ¡Ë¡¡¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¿Í´ÖÀë¸À¤Î»þ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¿À³Ê¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤â¡¢¿Àêã¡Ê¿À¤Î»ÒÂ¹¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Å·¹Ä¤Ïº£¤âµÜÃæº×ã«¤òÂ³¤±¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡çÐÆáÇÆ½á¡Ê°Ê²¼¡¢çÐÆáÇÆ¡Ë¡¡¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤òÂÐ³°Åª¤ÊË¡ÅªÀÕÇ¤¤«¤é½ü³°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯¤â°¤¯¤âÅìµþºÛÈ½¤Î¡ÖÀ®²Ì¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÄÔÅÄ¡¡ÍðË½¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï°ì¼ï¤Î¡È¼êÂÇ¤Á¡É¡È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡É¤Ç¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥¶¤Î¹³Áè¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¤«Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°ì±þ¤³¤ì¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¼êÂÇ¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÅìµþºÛÈ½¤¬¡¢²æ¡¹¼«¿È¤ÎÎò»Ë´Ñ¤ò¤âÂç¤¤¯µ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÛÈ½¤Ç¤Ï1928Ç¯¤ÎÄ¥ºîðÃÇú»¦»ö·ï¤«¤éÇÔÀï¤Þ¤Ç¤¬ÁÊÄÉÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀïÁè¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´Ö¼´¤ÎÀÚ¤ê¼è¤êÊý¤Ïº£¤â°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÍºêÍÎ²ð¡Ê°Ê²¼¡¢ÉÍºê¡Ë¡¡ÅìµþºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤Î¡Ö¶¦Æ±ËÅµÄ¡×¤âÌä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¤Û¤É¤ÎÀïÁè´ü´Ö¤Ë¡¢15¿Í¤â¼óÁê¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¶¦Æ±ËÅµÄ¡×¤Ê¤ÉÀ®¤êÎ©¤Ä¤Î¤«¡£ÇÔÀïÄ¾¸å¤Ï¡È¼êÂÇ¤Á¡É¤ÎÂÐ³°Åª¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ò²æ¡¹¼«¿È¤ÎÎò»Ë´Ñ¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡çÐÆáÇÆ¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¦Æ±ËÅµÄ¡×ÏÀ¤Ï¡¢¶öÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤ÎÏ¢º¿¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤¿¼Ù°¤Ê¡È°Õ¿Þ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£É÷¤Ë¸À¤¨¤Ð¡È±¢ËÅ»Ë´Ñ¡É¤Ë¶á¤¤¡£
¡¡ÄÔÅÄ¡¡Îò»Ë¤Ï¾ï¤Ë¸½ºß¤Î»ëÅÀ¤«¤éºÆ²ò¼á¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Åö»þ¤ÎÂÐÊÆ´Ø·¸¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÊÆ¹ñ¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë´Ñ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£
¡¡çÐÆáÇÆ¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤Ï¡¢ÅìµþºÛÈ½¤ÏÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¤Ç¤¤¿¡È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¤ÈÂª¤¨¤¿¤¤¡£¡Ö¶¦Æ±ËÅµÄ¡×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡È°¤¤ÅÛ¤é¡É¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÅ·¹Ä¤ÈÆüËÜ¹ñÌ±¤â¤Þ¤¿¡¢ñÙ¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁÏºî¤·¡¢¼êÂÇ¤Á¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î½Õ¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ø¹¾Æ£½ß¤È²ÃÆ£ÅµÍÎ¡Ù¤Ç¤âÏÀ¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÌÈÀÕ¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¡¢ÀïºÒ¤ËÁø¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¼«¿È¤¬µá¤á¤¿¤«¤é¤³¤½ÄêÃå¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì÷¹ñÌäÂê¤¬¤Ê¤¼¤³¤¸¤ì¤ë¤Î¤«
¡¡ÄÔÅÄ¡¡ÆüËÜ¤¬Ï¢¹ç¹ñÃæ¿´¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢È½·è¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÉÍºê¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤äÊÆ¹ñ¤Ø¤Î×ÖÅÙ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ÎÀïÁè¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Î¤«¤òÂ¸µ¤ÇÌä¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡çÐÆáÇÆ¡¡¹ñºÝÀ¯¼£¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþºÛÈ½¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÊª¸ì¤òºÛÈ½¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö»þ¡¢Ï¢¹ç¹ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃæ²ÚÌ±¹ñ¡Ê¸½¡¦ÂæÏÑ¡Ë¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¤é¡£1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ÎºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅìµþºÛÈ½¤Ç¤Î¡È¼êÂÇ¤Á¡É¤Ï¡¢¾Õ²ðÀÐ¤¬¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é¤È¾è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êÈà¤é¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÂç¤¤ÊÂÅ¶¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AµéÀïÈÈ¤òã«¤ëÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î¼óÁê¤Î»²ÇÒ¤òµöÍÆ¤·¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢¤¢¤Î»þ¤º¤¤¤Ö¤ó¾ù¤Ã¤Æ¡ÖÆ±¤¸Êª¸ì¡×¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¸å¤«¤é¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤¹¤Î¤Ï¥À¥á¤À¤è¤È¡£
