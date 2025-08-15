音楽プロデューサー・つんく♂（56）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。14日をもって芸能界を引退した「モーニング娘。」の元リーダーの道重さゆみさん（36）をねぎらった。

「36歳・道重さゆみ、惜しまれながら引退 モー娘。加入から8243日…貫いた“劣化しないアイドル”」と題した記事を引用。「そして、作品は完成した。本当にお疲れ様でした。Mahalo nui loa.」とつづった。「Mahalo nui loa」はハワイ語でどうもありがとうの意味。モーニング娘。を心から愛し、守った道重さんに感謝をつづった。

道重さんは2003年に6期メンバーとしてモーニング娘。に加入。加入当初は決して目立つ存在ではなかったが、ラジオ番組でトークスキルが開花。「ぶりっ子キャラ」と「毒舌キャラ」を武器にバラエティーで人気となった。当時グループは人気面では低迷期。道重さんは時に世間から厳しい声を浴びながらも、グループの知名度を上げるためにバラエティーで奮闘した。12年には8代目リーダーに就任。新生モーニング娘。をけん引し、再ブレークの立役者に。モーニング娘。史に残る伝説のリーダーとなった。14年のグループ卒業後は一時活動を休止しながらもライブや女性誌で活躍していた。

23年12月、「強迫性障害」と診断されたことを公表し、一部活動を制限。今年1月に今夏限りでの芸能界引退を発表した。