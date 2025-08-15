この先1週間も九州から関東は晴れて、猛暑が続くでしょう。名古屋市は37℃と体温並みの暑さの日が多くなりそうです。東京都心も猛暑日(最高気温35℃以上)となる日があるでしょう。8月下旬も厳しい残暑が続きそうです。

来週も九州〜関東は強い日差し 東北や北海道はたびたび雨

この先1週間は、西日本や東日本は太平洋高気圧に覆われるでしょう。九州から関東はおおむね晴れる見込みです。ただ、午後は急な雷雨にご注意ください。





北日本は低気圧や前線がたびたび通過するでしょう。東北や北海道は日本海側を中心に雲が広がりやすく、17日(日)頃や22日(金)頃は雨が降り、ザッと雨脚が強まりそうです。沖縄は湿った空気の影響で雨の降る日が多いでしょう。

お盆明けも猛暑

来週にかけても猛暑が続くでしょう。



九州から東北にかけては内陸部を中心に所々で猛暑日(最高気温35℃以上)となりそうです。名古屋市では連日の猛暑日になるでしょう。東京都心でもたびたび猛暑日となりそうです。前橋市では18日(月)は38℃と体温超えの暑さとなるでしょう。厳しい暑さが続きますので、熱中症に警戒が必要です。

23日(土)以降も厳しい残暑が続く

23日(土)以降も九州から近畿はおおむね晴れる見込みです。東海や関東も晴れ間がでますが、24日(日)以降は所々で雨が降るでしょう。東北や北海道は雲が広がりやすく、27日(水)から28日(木)頃は広く雨が降りそうです。沖縄は強い日差しが照り付けるでしょう。



厳しい残暑が続き、大阪市や名古屋市は猛暑日(最高気温35℃以上)の日が多くなりそうです。東京都心は24日(日)は猛暑日となるでしょう。暑さが長引きますので、8月下旬もまだ熱中症対策が必要です。