¡¡80Ç¯Á°¤Î8·î14Æü¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤ò¼õÂú¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²Æì¤À¤±¤Ï15Æü°Ê¹ß¤âÀïÆ®¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢Àµ¼°¤Ë¹ßÉúÄ´°õ¼°¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï9·î7Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å27Ç¯¤Î´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅý¼£²¼¤ËÃÖ¤«¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²ÆìÀï¤ÎÇò¹õ¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤¿7ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤Î¡È¸½ºß¤Î»Ñ¡É¤Ï¡ÄÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç»£¤é¤ì¤¿²áµî¤È¸½ºß¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë
¡¡Âçºå»Ôºß½»¤Î¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¤µ¤ó¡Ê@horinyo¡Ë¤Ï¡¢²ÆìÀï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤ÎÇò¹õ¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼²½¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯2·î28Æü¤Ë¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë²Æì¡Ù¡Ê¥Ü¡¼¥À¡¼¥¤¥ó¥¯¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£Ê¿Æü¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³ÆÃÏ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¤µ¤ó¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿·Ð°Þ¡¢²Æì¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤«¤éÆÏ¤¤¤¿´ò¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë¿·¤·¤¤³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯»Ç¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
80Ç¯¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÐÌÌ¡É
¡½¡½ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÇò¹õ¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃæ±û¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Åö»þ7ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿»³Æâµ±¿®¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
1945Ç¯4·î¡¢ÊÆ·³¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤¿¤á¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿²¸Ç¼Â¼¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤¬¥¬¥Þ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡£¼Ì¿¿Ãæ±û¤Î¾®¤µ¤ÊÃË¤Î»Ò¤¬Åö»þ7ºÐ¤Î»³Æâµ±¿®¤µ¤ó¡Ê²Æì¸©¸øÊ¸½ñ´Û½êÂ¢¡¿¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ï1945Ç¯4·î¤Ë²¸Ç¼Â¼¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÆ·³¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤¿¤á¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¥¬¥Þ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£»³Æâ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤â²¸Ç¼Â¼¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤Æ¡¢NHK²Æì¤Î´ë²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«Åö»þ¤ÎÇò¹õ¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´Â¸Ì¿¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·Í¦µ¤¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¡½¡½»³Æâ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡¤´·Ð¸³¤òÃúÇ«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²¸Ç¼Â¼¤ÏÊÆ·³¤ÈÆüËÜ·³¤Î·ã¤·¤¤ÀïÆ®¤¬Ìµ¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»³Æâ¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ï²ø²æ¤·¤¿¤êË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹ó¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÁø¶ø¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¹è¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤Ç±¿Ì¿Åª¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤´·Ð¸³¤â¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í³¤¤Ç¼è¤Ã¤¿µû¤¬ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢²Æì¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¹©É×¤·¤ÆÍ·¤ó¤ÀÏÃ¤Ê¤É¤âÂô»³»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀïÁ°¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤ÎÂÎ¸³¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Çò¹õ¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¯Ç¯¤¬Ç¯¤ò½Å¤Í¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÆìÀï¤Îµ²±¤È²æ¡¹¤¬À¸¤¤ëº£¤ò·Ò¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤òÀ¸¤¤¿Êý¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤ÇËÜÅö¤Ëµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£»³Æâ¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¹½¿Þ¤Ç»£±Æ¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼èºà¤Î¶õ¤»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ±¤¸¿Í¤ÎÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç¤ÎÄêÅÀ»£±Æ¤Ï»þ¡¹SNS¤Ê¤É¤Ç¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÆìÀïÃæ¤Î¼Ì¿¿¤È¤ÎÂÐÈæ¤Ï¤Û¤ó¤È¤¦¤Ëµ®½Å¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡²áµî¤È¸½ºß¤È¤ÎÄêÅÀ»£±Æ¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ï¡¢¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡ÈÃÏÂ³¤´¶¡É¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡»³Æâ¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢Çò¹õ¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼²½¤·¤ÆSNS¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢²ÆìÀï¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ±ó¤¤¾ì½ê¤Î±ó¤¤»þÂå¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²Æì¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡¡Ø¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë²Æì¡Ù¤ò½Ð¤·¤¿È¿¶Á¤È¤·¤ÆÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æì¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¿Þ½ñ´Û»Ê½ñ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Ê¿ÏÂ³Ø½¬¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò¹Ô¤¦Æ°¤¤¬²Æì¸©Æâ¤Î40¹»¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦½÷À¤Î¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²Æì¤ÎÉ÷½¬¤Ç¤¢¤ë¡¢¼ã¤¤½÷À¤¬¼ê¤Î¹Ã¤ËÄ¦¤ë¡Ö¥Ï¥¸¥Á¡×¤È¤¤¤¦Æþ¤ìËÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À®¿Íµ·Îé¤äËâ½ü¤±¡¢»ÒÂ¹ÈË±É¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ËÀ¯ÉÜ¤«¤é¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ï¥Ï¥¸¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Çò¹õ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï»þ¡¹¥Ï¥¸¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÎÊý¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆáÇÆ¤ÎÃæ³Ø¹»¤ò¹Ö±é¤ÇË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥Ï¥¸¥Á¤¬¼Ì¤Ã¤¿¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤ó¤ÊÉ÷½¬¤¬²Æì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤ÈÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²ÆìÆÈÆÃ¤ÎÊ¸²½¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÚÃÏ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Ê¸²½¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡ËÍ¤è¤ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤ÏÇò¹õ¥Æ¥ì¥Ó¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢Çò¹õ¤Î±ÇÁü¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Î¼ã¤¤Êý¡¹¡¢ÆÃ¤Ë¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÏÇò¹õ¼Ì¿¿¤ò¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁÛÁü°Ê¾å¤Ëµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ³ØÀ¸¤ÎÊý¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Î´¶ÁÛ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÇò¹õ¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î²Æì¤Î¶õ¤Ï³¥¿§¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÈÆ±¤¸ÀÄ¿§¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Çò¹õ¼Ì¿¿¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦²ÝÂê°Õ¼±¤¬¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤â¤¢¤ë¤ÈÀèÀ¸Êý¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ®½Å¤ÊÇò¹õ¼Ì¿¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤·¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ï°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï²Æì¤Î°ìÈÌ¤Î¤´²ÈÄí¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë³èÆ°¤â»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀïÁ°¤Ë»£¤é¤ì¤¿¡È²ÈÂ²¤Î¥ë¡¼¥Ä¡É¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿
¡½¡½¤´²ÈÄí¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡©
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡¤´²ÈÂ²¤ÇÂç»ö¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ë°·¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²Æì¤Î¼Ì¿¿¤ÏÆÃ¤Ë¡¢·ã¤·¤¤ÃÏ¾åÀï¤ä¶õ½±¤Ç¾Æ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼¾ÅÙ¤Î¹â¤¤´Ä¶¤ÇÎô²½¤·¤ÆÂÌÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¿¤Á¤Î»×¤¤½Ð¤ä¤ª¼Ì¿¿¤ÎÇØ·Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¤ÏSNS¤Ç¤´°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥«¥é¡¼²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤´°ÍÍê¼Ô¤Î¤ªÁÄÉãÍÍ¤¬°ìÈÖº¸¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï9ºÐ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿¿¤óÃæ¤¬¤ªÁÄÉãÍÍ¤Î¤ªÊìÍÍ¤Ç¡¢²Æì¤ÇÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢µÏ¿¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë1944Ç¯¡Á45Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤¿Êý¤Î¤¦¤Á2Ì¾¤¬Àï»à¤µ¤ì¤Æ¡¢2Ì¾¤¬¿ôÇ¯Á°¤ËÂ¾³¦¤µ¤ì¡¢2Ì¾¤¬¤´Â¸Ì¿¤À¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿Ãæ±û¤ÎÉ¨¤ËÊú¤«¤ì¤¿¾¯½÷¤¬º£¤â¤´Â¸Ì¿¤ÎÊý¤Ç¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÊý¤¬Ä¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤´¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¥«¥é¡¼²½¤ò¤´°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤â¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¡Ö²ÈÂ²¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤Ê¤ëÀïÁ°¼Ì¿¿¤¬¤³¤Î¼Ì¿¿1Ëç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥«¥é¡¼²½¤·¤ÆºÙÉô¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀï±²¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¸½ºßÂ¸Ì¿¤Î2Ì¾¤â¤«¤Ê¤ê¹âÎð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥«¥é¡¼²½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ÆÂ²¤Î²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¡¼²½¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤´¿ÆÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê½Ð¤¹Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤´°ÍÍê¼Ô¤ÎÊý¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤È¤«¡£¡ÖÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¿ÆÂ²¤ÎÊý¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÎÎ¾Êý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÎò»Ë¤ÎÏ¢Â³À¡É¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
¡½¡½²Æì¤ÎÎò»Ë¤ò¥«¥é¡¼²½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¤µ¤ó¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï1¤Ä¤Î²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤ò¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡²ÆìÀï¤ÎÎò»Ë¤òº£¤ÈÃÏÂ³¤¤À¤È¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¥«¥é¡¼²½¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ò³§¤µ¤ó¤È¤â¶¦Í¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥«¥é¡¼²½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²Æì¸©¸øÊ¸½ñ´Û¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¸øÅª¤Ê¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤¹¤¬º£ÅÙ¤Ï°ìÈÌ¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼²½¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤¤ªÏÃ¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤ó¤ÀÊý¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤ä¤´²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤ÊÎò»Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸Ä¡¹¿Í¤¬»ý¤Ä¾®¤µ¤ÊÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö»þ¤òÀ¸¤¤¿Êý¡¹¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÎò»Ë¤ÎÏ¢Â³À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅÚÂ¦¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î»öÁ°³Ø½¬¤Î»Ù±ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÂçºå¤È¿À¸Í¤Î1¹»¤º¤Ä¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ä¹Ö±é¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤â²Æì¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï¹â¹»¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ë¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Ê¤¬¤é¶½Ì£´Ø¿´¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï²Æì¤Î³Ø¹»¤Ç¤â¡¢°ú¤Â³¤Ê¿ÏÂ¶µ°é¤Î»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¤µ¤ó¤¬´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ø¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¤³¦¾ðÀª¤¬·ãÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤Ë¤¢¤Þ¤êÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤â2017Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï²Æì¤ÎÀïÁè¤äÎò»Ë¤Î¤³¤È¤ò¤Û¤ÜÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¤Ø¤¨¡¼¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤ï¤¤¤¿¤«¤â¡×¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤â¤·¤¢¤ì¤Ð¡Ø¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë²Æì¡Ù¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁ°¤«¤éÀï¸å¤Î²Æì¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½ñÀÒ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤·Ú¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢²Æì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ñÀÒ¤äºîÉÊ¤ÏËÜÅö¤ËÂô»³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Î°ìºý¤ä°ìËÜ¤ò¤´¼«¿È¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢³§¤µ¤ó¤ÈSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î²Æì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤êÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ê¡¼¥Ë¥ç¡¡1979Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¸½ºß¤ÏÂçºå»Ôºß½»¡¢IT·Ï´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò°÷¡£²Æì¤ÎÀïÁ°¡ÁÀï¸å¤ÎÇò¹õ¼Ì¿¿¤ò¥«¥é¡¼²½¤¹¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¡¼²½¼Ì¿¿¤Ï¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤äinstagram¤Ë¤ÆÈ¯¿®¡£
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë