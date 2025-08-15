不朽の名作「ジュラシック」シリーズの新たな章の幕開けとなる『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、現在大ヒット上映中です。

オープニング興行収入が11.32億円を記録、4日間では早くも15.36億円を突破するなど、2025年公開洋画では最速の10億突破作品となっています。

1993年、巨匠スティーヴン・スピルバーグによって誕生した『ジュラシック・パーク』は、それまで誰も見たことがない恐竜たちのリアルでスリリングな映像に世界中が大興奮！ 2015年には、スケールアップした『ジュラシック・ワールド』が登場。再び世界を熱狂させ、シリーズ全6作の累計世界興行収入が9400億円以上と驚異的な記録を打ち立てています。

その新章となる最新作『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の公開を前に、ギャレス・エドワーズ監督と脚本家のデヴィッド・コープ氏が来日！ お話をうかがうことができました！



L to R: Philippine Velge and the Spinosaurus in JURASSIC WORLD REBIRTH, directed by Gareth Edwards.

●まず監督にうかがいますが、これだけの歴史と人気があるシリーズへ参加のお話が来た時、率直にいかがでしたか？

ギャレス・エドワーズ監督：スピルバーグとデヴィッドさんが最初の『ジュラシック・パーク』（93）を作っていて、あれがあまりにも完璧だからどんな監督が作るとしても絶対に敵わないという高すぎるハードルがあったよね。賢明な選択肢はまず関わらないことだったよ（笑）。

でも、スピルバーグからオファーが来たら絶対に断れないよ！ 夢見た瞬間だし、スピルバーグと仕事するということはもうチェックメイトだよね。運命は決まったという感じ！ それに今回はとても（撮影の）時間が少なく限られていたから、全部撮り終わって寝て起きた時にまるで『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で主人公のマーティが目覚めるシーンのように「本当に僕はジュラシックを監督したんだっけ！？」という感覚になったよ。でも起きて街に出たら大きな映画の看板があって、やっぱり作ったんだって（笑）。



L to R: Scarlett Johansson as skilled covert operations expert Zora Bennett and Jonathan Bailey as paleontologist Dr. Henry Loomis in JURASSIC WORLD REBIRTH, directed by Gareth Edwards.

●完成した作品については、いかがでしたか？

デヴィッド・コープ：最初にラッシュ映像を目にした時、見た目の絵的にも俳優たちにしてもセリフにしても、これは本当にいいと思ったので、できればこの状態がずっと続くといいと思ったんです。そして実際にそうなって、完成した映画について本当に誇りに思っています。大変な喜びを感じています。

●スカーレット・ヨハンソンをはじめ、マハーシャラ・アリ、最近では『ウィキッド ふたりの魔女』も話題になったジョナサン・ベイリーなど、大勢のキャストのみなさんの熱演も見ものですよね。

エドワーズ監督：もう全員素晴らしいよ！僕はある家族を演じた俳優たちが印象に残りました。脚本を読んでいた時、どういう感じになるだろうと展開を追っていくと、その家族が出て来て、意外だなと思ったと同時に崩壊しかかっているというかそんなに仲良くないので、これが面白かった。

そしてもちろん恐竜映画だから恐竜が出てくる。そのことで当然変化が起こるわけだけれど、込められた意味が分かった時は感動したよ。

コープ：今回は主人公がいるけれども群像劇、アンサンブルという側面があり、9人の登場人物が出てくるんです。密かに自分のお気に入りのキャラクターもいて（笑）。実際、そのキャラクターを書いている時はとても楽しかったりするわけですが、それはボーイフレンドのザビエルというキャラクターなんだ。彼の動向、セリフひとつひとつがとにかく楽しくてね。彼を演じているデヴィッド・ヤーコノが本当に素晴らしい。魅力的で、たまにイライラするけれども（笑）、彼の演技も素晴らしかった。



L to R: Isabella Delgado (Audrina Miranda), Reuben Delgado (Manuel Garcia-Rulfo), Teresa Delgado (Luna Blaise) and Xavier Dobbs (David Iacono) in JURASSIC WORLD REBIRTH, directed by Gareth Edwards.

●日本のファンの方たちにメッセージをお願いいたします。

コープ：『ジュラシック・ワールド／復活の大地』 は、子どもたちだけでなく、大人も楽しめる映画になっています！ 親たちは子どもたちと映画を観ていて寝落ちしちゃうこともあるかもしれないけれど（笑）、この映画は家族全員みんなが楽しめますよ。

ギャレス監督：子どもの頃『ジュラシック・パーク』（93）を観て、怖かったけれど自分が大人になったような気もしました。大人になって観ると今度は子ども心を刺激されて、つまり子どもは大人になり、大人は子どもに戻るから、みんなで同じ体験をするようなものだよね！ サバイバルの冒険をみんなで観れば、きずなも深まるかもしれない。そういう映画になっていることを願っています。

●今日はありがとうございました！

『ジュラシック・ワールド／復活の大地』 興行成績

★初週3日間累計＜8月8日(金)〜8月10日(日)＞

動員：715,467人

興収：1,132,971,700円



Scarlett Johansson as skilled covert operations expert Zora Bennett in JURASSIC WORLD REBIRTH, directed by Gareth Edwards.

Jonathan Bailey as paleontologist Dr. Henry Loomis in JURASSIC WORLD REBIRTH, directed by Gareth Edwards.

『ジュラシック・ワールド／復活の大地』大ヒット上映中！配給元：東宝東和©2025 Universal Studios. All Rights Reserved.

(執筆者: ときたたかし)