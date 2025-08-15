¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡¢¤ï¤º¤«4µå¤ÇÂÔË¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø ¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶
¢£MLB¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º 3¡Ý2 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡Ê27¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô1¿Í¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢¤ï¤º¤«4µå¤ÇÂÔË¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
1ÂÐ2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²óÉ½¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º2ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓJ.¥é¥È¥ì¥Ã¥¸¤¬2¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢23Ç¯¤ÎWBC¤Ë¤âÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿T.¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤¬Æ°¤¾®³Þ¸¶¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£
2»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î42ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëK.¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê32¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£½éµå¤Ï¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¡¢2µåÌÜ¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¡¢Ï¢Â³¤Î¶õ¿¶¤ê¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£3µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÎÝ¤Ø¤Î¸£À©µå¤ò¶´¤ß¡¢4µåÌÜ¤Ï³°³ÑÄã¤á¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î7²óÎ¢¡¢ÂÇÀþ¤Ï1»àËþÎÝ¤«¤éJ.¥Æ¡¼¥Ê¡Ê24¡Ë¤¬2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢3ÂÐ2¤ÈµÕÅ¾¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ï¤½¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¾®³Þ¸¶¤ÏÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤«¤é³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç·×6»î¹ç¡ÊÀèÈ¯2ÅÙ¡Ë¡¢14¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢10¼ºÅÀ¡ÊËÉ¸æÎ¨6.43¡Ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬Â³¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼7ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£
