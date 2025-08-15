¸µ¥É¥¤¥ÄU-21ÂåÉ½¥«¥¹¥È¥í¥×¡¢¡Ö¥É¥¤¥Ä¿Í»Ø´ø´±²òÇ¤¡×¤â´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤êÇ»¸ü¤Ë¡Ä´Ú¹ñ¿Í»Ø´ø´±¤Î±Æ¶Á¤«
21ºÐ¤Î¸µU-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ï¡¢´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤È¥É¥¤¥Ä¤ÎÊ£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï12Æü¡¢¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¥×¤¬¡¢½êÂ°¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤ò¥É¥¤¥Ä¤«¤é´Ú¹ñ¤ËÊÑ¹¹¤·¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¤È°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¿Æ¤È´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤ò»ý¤Ä¥«¥¹¥È¥í¥×¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤éÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤äU-20ÆüËÜÂåÉ½FWÊ¡ÅÄ»Õ²¦¤ÎÆ±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Í¿ô¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬ÂåÉ½¸õÊä¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥«¥¹¥È¥í¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢´Ú¹ñ»æ¡ØOSEN¡Ù¤Ï¥«¥¹¥È¥í¥×¤¬´Ú¹ñ¤òÁªÂò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥É¥¤¥Ä¿Í»Ø´ø´±¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥«¥¹¥È¥í¥×¤Î´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤¬Ç»¸ü¤È¤¹¤ëÀâ¤¬Â¿¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥ó¥¹¥Þ¥ó¤ÏºòÇ¯2·î¤Ë²òÇ¤¤Ë¡£Æ±Ç¯7·î°Ê¹ß¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Î¹ÔÆ°¤¬¥«¥¹¥È¥í¥×¤ÎÁªÂò¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤ÈÂåÉ½¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òË¬¤ì¡¢¥«¥¹¥È¥í¥×¤Î»î¹ç¤òÄ¾ÀÜ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥«¥¹¥È¥í¥×¤ò½±¤Ã¤¿Éé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ø¤ÎÆ»¤¬±ó¤¶¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥¹¥È¥í¥×¤¬¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÃæÈ×¤Ï¸½ºß¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤Ï¼êÇö¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£±¶»³HD¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿MF¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥è¥ó¤Î¹âÎð²½¤¬²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ì¤¤À¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤¦¤ëÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥¹¥È¥í¥×¤¬ÂåÉ½¤Î°ÈÂØ¤¨¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
