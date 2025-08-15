YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかさんは8月14日、自身のTikTokを更新。7人組YouTuberグループ「ジャスティスター / Justistar」のらいおさんと密着する動画を公開しました。（サムネイル画像出典：あみかさん公式TikTokより）

YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかさんは8月14日、自身のTikTokを更新。7人組YouTuberグループ「ジャスティスター / Justistar」のらいおさんと密着する動画を公開し、反響を呼んでいます。

【動画】あみか、イケメンYouTuberとデート？

「アマリザくんが黙ってはいられない案件w」

あみかさんは「らいおくんと2人でユニバデート...」「#推し」とつづり、1本の動画を投稿。らいおさんと密着する様子を公開しました。2人はおそろいのカチューシャを着用。あみかさんの後ろにらいおさんが立ち、あみかさんの肩には腕が回されています。

同じく「フォーエイト48」のメンバーであるアマリザさんと交際中のあみかさんのこの動画に、コメント欄では「アマリザくんが黙ってはいられない案件w」「これはどうなの」「あみかデレデレやん」「え、別れたの？」などの反響が寄せられました。

一方で「これ手はアマリザっすよ　後ろに隠れてるだけで」「アマリ―の手じゃない！？アクセサリーがアマリ―がいつもつけてるやつだから！」「アマリザ君の手だよ」など、背後に隠れたアマリザさんが腕を回しているのではないか、という声も上がっています。

2024年1月に交際発表

あみかさんとアマリザさんは2024年1月に「2023年11月20日で付き合って2年を迎え、メンバー、事務所のスタッフさん、そしてお互いの家族にもそろそろ公表してもいいんじゃないかと背中を押してもらい、今回公表させて頂くことになりました」と、交際を発表。以降、互いのSNSでたびたび仲むつまじい様子を見せていました。今回の動画の真相はどうなのか、今後の投稿からも目が離せませんね。 (文:宍戸 奏太)