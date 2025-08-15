「別れたの？」彼氏持ちTikToker、イケメンYouTuberとの密着動画に「デレデレやん」「これはどうなの」の声
YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかさんは8月14日、自身のTikTokを更新。7人組YouTuberグループ「ジャスティスター / Justistar」のらいおさんと密着する動画を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】あみか、イケメンYouTuberとデート？
同じく「フォーエイト48」のメンバーであるアマリザさんと交際中のあみかさんのこの動画に、コメント欄では「アマリザくんが黙ってはいられない案件w」「これはどうなの」「あみかデレデレやん」「え、別れたの？」などの反響が寄せられました。
一方で「これ手はアマリザっすよ 後ろに隠れてるだけで」「アマリ―の手じゃない！？アクセサリーがアマリ―がいつもつけてるやつだから！」「アマリザ君の手だよ」など、背後に隠れたアマリザさんが腕を回しているのではないか、という声も上がっています。
「アマリザくんが黙ってはいられない案件w」あみかさんは「らいおくんと2人でユニバデート...」「#推し」とつづり、1本の動画を投稿。らいおさんと密着する様子を公開しました。2人はおそろいのカチューシャを着用。あみかさんの後ろにらいおさんが立ち、あみかさんの肩には腕が回されています。
