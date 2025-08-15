°ë»³¤µ¤ä¤«¡¢41ºÐ¡ÈËËþ¥Ü¥Ç¥£¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌÜ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Ê¤¡¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê41¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤ò10·î22Æü¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£15Æü¤Ë¤ÏÀè¹Ô¥«¥Ã¥È2ÅÀ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÈËËþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËËþ¤¹¤®¤ë¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿°ë»³¤µ¤ä¤«
¡¡Á°ºî¡Øand more¡Ù¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¤Ç»£±Æ¡£Æ©¤ÄÌ¤ëÀÄ¤¤³¤¤ä¸¸ÁÛÅª¤ÊÀî¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÅ¡Âð¡¢¿·Á¯¤Ê»Ô¾ì¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¡£¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ä±ð¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¡¢ÂçÃÀ¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢41ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Èº£¡É¤Î°ë»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢5¤Ä¤ÎÆÃÅµ¤òÉÕ¤±¤¿¹ë²ÚÈÇ¤âÅ¸³«¡£ÆâÍÆ¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼BOOK¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¢¹ë²ÚÈÇÀìÍÑ¥«¥Ð¡¼¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú²á¤®¤ë¡×¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¡Ê¾Ð¡ËÉ½¾ð¤ÈÂÎ¤Ä¤¤ËÌÜ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ë¤è¤©¡Á¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢ÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ë»³¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤ÎMC¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¡£º£Ç¯4·î¥¯¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ç¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤ËÉü½²¤¹¤ë¼çÉØÌò¤ò¹¥±é¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
