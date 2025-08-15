昨季33発！日本人エースはセルティック残留の可能性大…指揮官が注目発言「Yeah, yeah, yeah。かなり自信がある」
スコットランドリーグの新シーズンはすでにスタートし、２節を消化している。前田大然はこのままセルティックでプレーするのだろうか。
昨季に公式戦33発の大爆発を見せた27歳の日本人エースは、今夏のステップアップが取り沙汰されているものの、実現には至っていない。多くの人々が去就に注目するなか、セルティックを率いるブレンダン・ロジャーズ監督が、この話題にずばり言及した。
英公共放送『BBC』によれば、52歳の北アイルランド人指揮官は「マエダの残留を確信しているか？」と問われ、「Yeah, yeah, yeah。その点についてはかなり自信がある」と答えた。
前田の契約は残り２年。新契約に向けた交渉に関しては「裏で議論は進んでいる。その件の最新情報は持っていない。進展は知らない」と伝えた。
ロジャーズ監督の言葉を聞く限り、セルティック残留の可能性が高そうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

