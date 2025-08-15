ÃæÃ«Èþµª¡¢13ºÐ·ÑÌ¼¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¡¡Äí¤ÎÌîÁð¤òÅ¦¤à»Ñ¤Ë¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤È¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ºß½»¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÃæÃ«Èþµª¡Ê49¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£13ºÐ¤Î·ÑÌ¼¡Ê¤Þ¤Þ¤à¤¹¤á¡Ë¡¦J¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤È¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×Äí¤ÇÌîÁð¤òÅ¦¤à13ºÐ¤Î·ÑÌ¼¡¦J¤µ¤ó¤é
¡¡¡ÖÄí¤ÎÌîÁð¤òÅ¦¤à¤Î¤Ï¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÇË¬¤ì¤¿J¤ÈÈà½÷¤ÎÍ§¿Í¤ÎV¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿Äí¤ÇÌîÁð¤òÅ¦¤àJ¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÍ§¿Í¤Î»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¿²º¤ÊÆü¡¹¤Î±Ä¤ß¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö#Ê¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¡×¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖJ¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÍÎ³Ú¤Î¥×¥í¥â¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¤ÍåºÎï¤¹¤®¤ë¡Á¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤È¡£³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤ªÇ¯º¢¤Ç²Ö¤òÅ¦¤ó¤Ç¡¢¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸÷·Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤Õ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ï2018Ç¯11·î¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼´É¸¹³ÚÃÄ¤Ç¥Ó¥ª¥éÁÕ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥Æ¥£¥í¡¦¥Õ¥§¥Ò¥Ê¡¼»á¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
