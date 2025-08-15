¡Ø¥¤¥±¥Ñ¥é¡Ù¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖÃË»ÒÀ¸ÅÌÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤STARTO¼Ò¤ÎÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÌÜ¹õÏ¡¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡Ù¡£Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¶»¤¬¹âÌÄ¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÁ¯¤ä¤«¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï7·î17Æü¡Á21Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø²Ö¤¶¤«¤ê¤Î·¯¤¿¤Á¤Ø¡Á¥¤¥±¥á¥ó¡é¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Á¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤STARTO¼Ò¤ÎÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡£¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥â¥Ç¥ëÂÎ·¿¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ÇÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÆñÄ°¤ò´µ¤¦º´ÁÒÁÛÌò¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬º´ÌîÀô¤ò±é¤¸¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öº´Ìî¤¯¤ó»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¹õÈ±¹â¿ÈÄ¹¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¡¢º´ÌîÌò¤Ë1ÈÖ¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¤òÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤éÌÜ¹õ¤¯¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤Áª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Öº´ÌîÌò¤È¤·¤Æ1ÈÖ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢STARTO¼Ò¤Ç1ÈÖ³èÌö¤·¤Æ¤ëÇÐÍ¥¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²Î¤â±éµ»¤â¾å¼ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤Î¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö½Ð±é¤·¤Æ¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¤È¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¿ÈÄ¹¤È¡¢ÃæÀÅª¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¡£½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØViVi¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö2022Ç¯¾åÈ¾´ü ¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°NOWÉôÌç¡×¤Ç¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö²¦Æ»¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤ÄÆ»»Þ¤µ¤ó¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤·²¦»ÒÍÍ¥¥ã¥é¤¬»÷¹ç¤¦¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¤¥±¥á¥ó¤ÇViVi¤Î¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡ÖSTARTO¼Ò¤ÎÃæ¤Ç£±ÈÖ¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÀ©Éþ»Ñ¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö²¦Æ»¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»Ñ¤ò¡¢³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§»ù¶Ì Í§Íü ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎËµ¤éÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:»ù¶Ì Í§Íü)
