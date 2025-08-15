好き＆行ってみたい「大分県の道の駅」ランキング！ 2位「原尻の滝」を抑えた1位は？【2025年調査】
地元の魅力を再発見できる場所として注目を集めている「道の駅」。特産グルメや温泉、絶景スポットなど、旅の目的地になるほど個性的な施設も増えています。
All About ニュース編集部は8月5〜6日、10〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「大分県の道の駅」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「原尻の滝をみたいのと、だんご汁定食が食べたいから」（50代女性／山口県）、「滝も見たいし、かぼすのソフトクリームも食べてみたいから」（50代女性／奈良県）、「滝を見る観光、食事、お土産購入とすべて揃っていそうだから」（50代女性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「温泉やおしゃれなカフェ、自然が楽しめるので、観光の拠点としても魅力的に感じました」（30代女性／愛知県）、「辻馬車が素晴らしく白馬の辻馬車に乗りたいので、湯布院の道の駅に行きたいです」（30代女性／埼玉県）、「日本屈指の温泉観光地である湯布院の温泉に行ってみたいので、その近くであろう道の駅にぜひ立ち寄ってみたいなと思った」（40代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：原尻の滝（豊後大野市）／40票「道の駅 原尻の滝」は、日本のナイアガラとも称される滝を間近で楽しめる珍しいロケーションにあります。水量豊かな滝と吊り橋の風景は迫力があり、訪れる人々を魅了しています。周囲の田園風景とのコントラストも美しく、写真映えするスポットとしても注目を集めています。地元産の野菜や加工品もそろっており、観光と買い物の両方を楽しめる施設です。
1位：ゆふいん（由布市）／58票観光地として全国的に知られる由布院にある「道の駅 ゆふいん」は、豊かな自然と温泉文化を感じられる玄関口です。由布岳の眺望や風情ある街並みに加え、駅内では湯布院の特産品や地元の新鮮な野菜などがそろい、旅の思い出づくりにぴったりのスポット。観光客だけでなく、地元の人々からも日常使いの市場として愛されています。由布院散策の出発点として最適な道の駅です。
