少女時代スヨン、美背中＆美脚際立つバレエショット公開「美しすぎる」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/08/15】少女時代のスヨン（SooYoung）が14日、自身のInstagramを更新。バレエレッスンでの美しいポーズを披露し、反響が寄せられている。
【写真】少女時代スヨン、大胆美背中見せバレエ姿
スヨンは「私も殺し屋になりたいです先生」と出演したハリウッド映画「バレリーナ：The World of John Wick」にちなんだと思われるユニークなコメントとともに、バレエレッスンの様子を公開。スタジオでバーを使い優雅なバレエポーズを決める写真では、しなやかな背中のラインと美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「バレエ姿が綺麗」「スタイル抜群」「優雅で素敵」「美しい背中のライン」「プロフェッショナルな美しさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】少女時代スヨン、大胆美背中見せバレエ姿
◆スヨン、バレエスタジオで優雅なポーズ披露
スヨンは「私も殺し屋になりたいです先生」と出演したハリウッド映画「バレリーナ：The World of John Wick」にちなんだと思われるユニークなコメントとともに、バレエレッスンの様子を公開。スタジオでバーを使い優雅なバレエポーズを決める写真では、しなやかな背中のラインと美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「バレエ姿が綺麗」「スタイル抜群」「優雅で素敵」「美しい背中のライン」「プロフェッショナルな美しさ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】