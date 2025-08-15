家族でハワイを訪れている歌舞伎俳優の市川團十郎が１５日までに、インスタグラムでライブ配信し、長女で女優・堀越麗禾（１４）、長男・市川新之助（１２）との仲のいい様子にファンから多くの声が届いた。

團十郎がスマホを手に屋外でリラックスした様子で「いま、ライブしてるよ、麗禾」と長女に話しかけた。すると、「ぼくもライブみたい」と新之助が画面に入ってきた。カメラをのぞきこみながら「こんにちは」と挨拶。團十郎が「お元気ですか？って」と促すと、新之助は「お元気です」。團十郎は笑いながら「いやいや、みんなが」と視聴者に向けて聴くように向けると新之助は「あはははは」と明るく笑い、「お元気ですか？」と話しかけた。

しばらく間があり、團十郎は「ずっと盗撮されてるね。いろいろな角度から。あっちのご夫婦、こっちのお子様達」と指さした。新之助は「確かに」と認め、「すごい焼けました」と話題を変えた。團十郎が「真っ黒」と日焼けしていることに触れ、新之助は「パパはけっこう元々真っ黒」とツッコんでいた。

親子の様子に「ファンからカンカンのお顔見れて、安心しました。團十郎さんのお顔見れて嬉しいです」「アーカイブをありがとうございます カンカン君は大きくなりましたよね相変わらずに可愛いです」「お父さんにそっくりですね かっこいい 素敵な夏休みを過ごしてくださいねぇ」「かんげん君、本当にお兄ちゃんになりましたね あの小さくて可愛かったかんげん君の素直さはそのまんまですね」などと子供達の成長に驚く声もあった。