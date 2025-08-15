「今日好き」すみれ、ミニスカ×ニーハイから美脚スラリ「スタイル抜群」「おしゃれ」の声
【モデルプレス＝2025/08/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加している表すみれが14日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートに反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」参加中の美女、ミニスカから美太もも全開
すみれは「コンビニで傘買ったら結構大きめ」と透明な傘を持った雨の日の姿を披露。黒のTシャツに白いミニスカート、黒のニーハイブーツを合わせたコーディネートで、美しい脚のラインを披露した。
この投稿に、ファンからは「雨の日も可愛い」「美脚すぎる」「コーデが素敵」「脚綺麗」「スタイル抜群」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。すみれは、現在放送中の「夏休み編2025」に参加している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」表すみれ、雨の日の街歩き姿を公開
