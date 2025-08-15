テイラー・スウィフトはラスベガスのショーガールを体現した最新のポップスターとなった/Republic Records

（ＣＮＮ）テイラー・スウィフトにとって、新作アルバムは新たな「時代」を告げ、新たな衣装を決定づける。今回、スウィフトはニューアルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」で、ラスベガスのダンサーの魅惑的なスピリットを体現している。

これは、「フォークロア」（２０２０年）で見せたウールのオーバーコートと英国刺しゅうのドレス、あるいは「レッド」（１２年）のコッパーのキャスケットとは大きく異なる。しかし、このアルバムでスウィフトは、自身の人生の大部分を占めるようになった、世界的に有名なポップスター、そして磨き上げられたパフォーマーとしての経験を突き詰めている。２４年、５大陸５１都市を巡った「エラス・ツアー」は、ツアーとして史上最高の興行収入を記録した。スウィフトは、ボーイフレンドのトラビス・ケルシーのポッドキャスト「ニュー・ハイツ」で、今回のアルバムを欧州ツアー中に書いたと語っている。ケルシーが「文字通りショーガールのような人生を送っているね」と言うと「ショーの裏側、向こう側にある人生」と応じた。

アルバムのジャケットでスウィフトは、デミカップブラと網目模様のクリスタルを身にまとい、バスタブらしきものに浸かっている。きらめく宝石で覆われたショーガール風の衣装で両腕を広げた写真もある。しかし、セクシーで華やかな衣装は、誰もいない劇場と冷たい青い光と対比されている。観客が去った後の静かで孤独な瞬間をイメージしているのだろう。

このように肌の露出度を上げるという決断は、アーティストとしてのスウィフトにとっては新たな方向性だが、ショーガールのようなファッションコードを取り入れたパフォーマーはスウィフトが初めてではない。

現代のポップスターは、長きにわたってショーガールのイメージを参考にしてきた。１９世紀後半のパリのミュージックホールを彩ったコーラスガールやバーレスクダンサーは、華やかで、しばしば露出度の高い、そろいの衣装を特徴としていた。ラスベガスのショーガールは、今やクリスタルのケージブラ、ダイヤのショーツ、そして背の高い羽根のヘッドドレスといった全く独自のブランドを確立した。

ビヨンセやケイティ・ペリー、マライア・キャリーといったスターはこぞって、この象徴的な衣装に身を包んだ。クリスティーナ・アギレラは、映画「ムーラン・ルージュ」の劇中歌「レディ・マーマレード」で圧倒的なパフォーマンスを披露し、今やショーガールのスタイリングと切っても切れない存在となった。０５年のツアーでカイリー・ミノーグはクリスタルをちりばめたレオタードに、巨大な羽根のバスルとヘッドドレスを身につけ、４曲あまりを披露。直近では、２５年のアルバム「アディソン」で全米・全英チャートを席巻したアディソン・レイが、ミュージックビデオ「ハイ・ファッション」で宝石をちりばめたケージブラを着用している。

こうしたポップスターたちが、ショーガールのきらびやかな外見にここまで引かれるのはなぜだろう。それは、観客を魅了し、ステージ照明を最大限に生かすようデザインされたフェミニンなスタイリングやメイク、精巧な衣装のためかもしれない。あるいは、表面的な派手さや華やかさだけでなく、熱心に働くダンサーたちのひたむきさ、才能、そして心意気に親近感を覚えるのかもしれない。

昨年のスウィフトは連夜、派手な衣装を身にまとい、スタジアムを埋め尽くす観客に向け、底なしにもみえるエネルギーを振り絞ったパフォーマンスを見せ続けた。過酷なスケジュールは、ラスベガスのショーガールに匹敵するほどだっただろう。今回のアルバムの内容について、スウィフトは「これは私がステージに上がっていないときに経験したものだ」と語った。プライベートで何が起ころうとも、ショーは続けていかなければならないことを２人は理解している。

原文タイトル：Look of the Week: Taylor Swift enters her showgirl era（抄訳）