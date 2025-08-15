楽天ブックスは、プライム1スタジオから発売中のフィギュア「PRISMA WING 御坂美琴 漢服Ver.」を参考価格から21％オフの24,988円で販売している。

本商品は、TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」より「常盤台の超電磁砲（レールガン)」の異名を持つ主人公・御坂美琴をフィギュアブランド「PRISMA WING」にて立体化したもの。漢服をベースにデザインされた「PRISMA WING」オリジナル衣装を、快活な表情、躍動感たっぷりのポーズで着こなしている。

また、お気に入りのヘアピンを思わせる髪飾りや身体の動きにあわせて広がる袖や裾、カエルの紋様がユーモラスな団扇、そして黄色から少し淡い橙色に変化するグラデーション、なびく帯のクリアグリーンなど、造形・彩色ともに丁寧に仕上げられている。

【付属品】

左手パーツ（団扇）/ 特製ベース

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／KADOKAWA／PROJECT-RAILGUN T