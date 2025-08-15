【ワンオペ育児】寝かしつけで限界！疲弊ママを蝕む地獄のループ｜二人育児のキロク#16【ママリ】
何よりも大変なのは、ワンオペでの寝かしつけ。寝たと思いきや泣き始めるへうくん、その泣き声でくうちゃんも起きてしまうという、無限ループに陥るマキノさん。初めは優しく声をかけていましたが、次第にあせりやいら立ちは限界を迎え…。
立ったままの抱っこで へうくんをあやします。そろそろ眠ってくれそうですが、そんな努力も水の泡…。マキノさんが座った瞬間、再び へうくんは泣き出し、くうちゃんも布団に入ってくれません…。
マキノさんのイライラはついに爆発してしまいました…。永遠に続くように思える、寝かしつけ地獄。心身ともに、マキノさんの限界が近づいているようです。
一日の疲労がピークに達しているなか、寝てくれない子どもたち…。マキノさんは、精神的にも肉体的にも追い詰められているようです。
自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる
第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。
しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。
育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。
新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。
