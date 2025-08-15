¡Ú½ñÉ¾¡Û²Æ°æ¤¤¤Ä¤»á¤ÎºÇ¿·¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¥Ñ¥Ñ¥¤¥¢¤«¤é¿ÍÀ¸¡Ù¡¡¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Î¸òºø¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°µ´¬
¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø¥Ñ¥Ñ¥¤¥¢¤«¤é¿ÍÀ¸¡Ù¡¿²Æ°æ¤¤¤Ä¤¡¦Ãø¡¿¾®³Ø´Û¡¿1870±ß
¡ÚÉ¾¼Ô¡ÛÄÅÂ¼µµ×»Ò¡Ê¤Ä¤à¤é¡¦¤¤¯¤³¡Ë¡¿¾®Àâ²È¡£1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2009Ç¯¡Ø¥Ý¥È¥¹¥é¥¤¥à¤Î½®¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¡¢2013Ç¯¡Øµë¿åÅã¤Èµµ¡Ù¤ÇÀîÃ¼¹¯À®Ê¸³Ø¾Þ¡¢2017Ç¯¡ØÉâÍ·Îî¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ù¤Ç»ç¼°ÉôÊ¸³Ø¾Þ¡¢2023Ç¯¡Ø¿å¼Ö¾®²°¤Î¥Í¥Í¡Ù¤ÇÃ«ºê½á°ìÏº¾Þ¤Û¤«¼õ¾ÞÎòÂ¿¿ô¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë²Æ°æ¤µ¤ó¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤¸ì¤ê¸ý¤Î°ìºý¤À¡£Ê¸¾Ï¤ÈÊ¸¾Ï¤ò¤Ä¤Ê¤°ÉôÊ¬¤ËÇÐ¶ç¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²Æ°æ¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ëºî¤Ã¤¿¶ç¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤È¤¬¤¤òÆÉ¤à¤È¤½¤ÎÅÔÅÙºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¡Ò¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ï¶çºà¤ÎÊõ¸Ë¡Ó¤Î¹à¤Î¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¤ÈÅú¤Ø¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤¦¶ç¤ÏÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÁÖ¤ä¤«¡×¤Ï½©¤Îµ¨¸ì¤À¤«¤é¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤éÇÐ¶ç¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¡¢¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ËÁ±¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤«¤Ê¡×¡Ö¹üÌ©ÅÙÁÖ¤ä¤«¶õ¤ÎÀÄ¤¤¤³¤È¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤ä¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÄË¤¤ÄË¤¤¡×¤ÈÏ¢È¯¤µ¤ì¤ë¶ç¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤È¡¢Æ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¾ð·Ê¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤ä¤¬¤Æ´¶¿´¤¹¤ë¡£»¶Ê¸¤Ç½ñ¤¯¤È¡¢ÊÑ¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¹¤®¤À¤È¤«¡¢ÊÑ¤Ë»íÅª¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¹¤®¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ö¾Ý¤È»ö¾Ý¤ò¡¢ÇÐ¶ç¤ÏÍÆ°×¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ä»×¤¤¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï»×¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¡Ë¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÇÐ¶ç¤È¤¤¤¦·Á¼°¤ÎÎÏ¤¬¤Þ¤º¤¹¤´¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ½½Á´¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë²Æ°æ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¤¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¶ç¤Ë¤Ç¤¤ë²Æ°æ¤µ¤ó¤ÏÁ°¸þ¤¤À¡£¡Ò¡ÖÏ·¤¤¡×¤È¤Ï¿·Á¯¤Ê¶çºà¡Ó¤Î¡Ö²æ¤¬¿È¤È¤¤¤¦¶çºà¤ò¡¢Æó½½»Í»þ´Ö»°É´Ï»½½¸ÞÆü·ÈÂÓ¤·¤ÆÊâ¤±¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Êª¸À¤¤¤Ë¤Ï¶²¤ìÆþ¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤â¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£²Æ°æ¤µ¤ó¤ÎÁ°¸þ¤¤µ¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤±¤â¤Ê¤¤¡Ö¥¥ã¥é¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÏÀÍý¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐ¹æ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¶¯¤¯´«¤á¤ë²Æ°æ¤µ¤ó¤¬¡Ö¼«ÓÞ·Ï¤ÎÇÐ¹æ¤Ï¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÊ¤¨¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ò¥Ï¥²»³¿ÆÉã¡Ó¤À¤Î¡Ò¤È¤ó¤ÀÆÚ½÷¡Ó¤À¤Î¤È¼«Ê¬¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¶çÍ§¤È¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤¬¤½¤ÎÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ì¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ²÷¤Ë¼¨¤¹ÍÍ»Ò¤Ë¤Ï´¶¿´¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢É×¤òË´¤¯¤·¤Æ¡Ö°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¡×¤È¤¤¤¦ÇÐ¹æ¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤òÌþ¤»¤ëÇÐ¹æ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢¤¿¤À¤Î°ìÆÉ¼Ô¤Î¼«Ê¬¤â¤Þ¤¿Îå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ò²«Íî¤Î¸÷·Ê¡Ó¤È¤¤¤¦¹à¤Î¡Ö²«Íî¤ä¤Ê¤¼¤ï¤¿¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶ç¤ò¤á¤°¤ë²Æ°æ¤µ¤ó¤Î»×¤¤¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤ÁÈ¡×¼Ì¿¿Éô¤Î¥é¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î²ò¼á¤Î³Ú¤·¤µ¤Î¸å¤Î¡¢¡ØÉ»簞¤«¤é¿ÍÀ¸¡Ù¤Î°¦ÆÉ¼Ô¥«¡¼¥É¤ÎÊ¸¾Ï¤Ø¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Î¸òºø¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÃ»¤¤¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤Î¤Ë°µ´¬¤À¡£²Æ°æ¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÂ²¤ä¶á¤·¤¤¿Í¤¿¤Á°Ê³°¤Ë¤â¡¢¶ç²ñ¥é¥¤¥Ö¤Î»²²Ã¼Ô¤µ¤ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¡¢ÆÉ¼Ô¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÇÐ¶ç¤ä²Æ°æ¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°¤È¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³è¤³è¤¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö±¨Þ÷¤¬¤Þ¤·¤¤¡×¤Î¡Ö±¨Þ÷¡×¤ÎÍ³Íè¤ò¤¿¤º¤Í¤Æ¼¡¡¹¤Ë¼½ñ¤ò°ú¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿°ìÊ¸»ú¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ÕÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬¥¹¥´¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸«»ö¤Ë¸À¤¤Åö¤Æ¤ë½õ»ì¤¬¹¥¤¤Ê¾®³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢ÁÏºî¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤âÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¡ÖÇÐ¶ç¤È¤Ï¡¢¤½¤Î»úÌÌ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤À¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¼«Í³¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÍê¤â¤·¤¯¡¢²Æ°æ¤µ¤ó¤¬Àâ¤¯¡ÖÇÐ¶ç¤Î¼«Í³¡×¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¿´¤Î¼«Í³¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯8·î21¡¦28Æü¹æ