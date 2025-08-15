¡Ö¶»¤ÎÂç¤¤µ¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡×±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê27¡Ë¡¢¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖCMÍè¤½¤¦¡×
¡¡¡ÈÀ¤³¦°ì¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê27¡Ë¤¬¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿©»öÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±Ý¸¶°ÍÆá¡¢¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¿©»öÃæ¤Î¼«»£¤ê¡õ¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¶»¤ÎÂç¤¤µ¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë±Ý¸¶¡£2024Ç¯2·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ØFRIDAY¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1ÈÖ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÀÖ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¿åÃå»Ñ¤ä¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹õ¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»¨»ï»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿©¤Ù¤«¤±¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ä¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç¤¹¤Í¡¢CMÍè¤½¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¾Ð´é¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë