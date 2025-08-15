俳優の宮原華音（29）が着物姿でほほえむ最新ショットを公開し、「お綺麗ですな!!」「マジで可愛い〜！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】宮原華音、着物姿（複数カット）&水着ハイキック

15歳の時に当時の「三愛水着楽園」イメージガールに選ばれデビューした宮原。その後はテレビ朝日系の特撮ドラマ『仮面ライダーガッチャード』などに出演し、2025年3月には主演を務めた忍者アクション時代劇が配信されるなど、俳優として活動している。

また“元・空手日本一”という経歴をいかし、格闘技イベント「RISE」のラウンドガールや、自身もプロ格闘家としてデビューするなど、幅広く活躍。

Instagramでは、私服やビキニ姿など、さまざまな格好で得意のハイキックを披露しており、「キレキレやな！」「ナイススタイルの上にナイスキックだ」など、絶賛の声が寄せられている。

着物姿の最新ショット

8月7日から東京公演が始まった、舞台『死神遣いの事件帖 終』に出演している宮原は12日の投稿で「いつも応援してくれる方々やお仕事でお世話になった方、友達が見にきてくれて本当に幸せです！みなさんありがとうございます。さてさて残りの公演も全力で頑張ります！」と感謝の思いをつづり、衣装の着物姿でほほえむ自撮りショットを披露した。

ファンからは、「和服の華音さんも魅力的ですね！」「普段のスポーティーな感じが想像出来ないくらい和服も似合う！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）