¡¡3»ù¤ÎÊì¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÄÔ¸µÉñ¡Ê38¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¡Ê31¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¿åºÌ²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×ÄÔ¸µÉñ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¿åºÌ²è¡ÖÃæÅç·ò¿Í¡×
¡¡ÄÔËÜ¤Ï¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡¿TBS·Ï¡Ø¥×¥ì¥Ð¥È!!¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¿åºÌ²è¤òÅê¹Æ¤·¡Ö¥â¥Ç¥ë¤ÏÃæÅç·ò¿Í¤µ¤ó¡£Ã×»àÎÌ¤Î¥¥é¥¥é¡¡ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÉÁ¤¤¤¿´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª´é¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¤³¤¦¤Ë¤â»÷¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¼½ñ¤¤Ç±¦±ýº¸±ý¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò2ËçÌÜ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡¡Ã¯!!¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶ìÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ê£¿ôËç¤Î²¼½ñ¤¤âÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö¿ÍÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢âÁ¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÉÁ¤«¤Ê¤¤¤È±Æ¤ÎÅØÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡£ÉÁ¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÌÜ¤Ç¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ÎºÙ¤«¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Öµ»½Ñ¤äÉ½¸½ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
