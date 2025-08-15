お笑い芸人のザブングル加藤（50）が14日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。副業を明かした。

1999年にお笑いコンビ「ザブングル」を結成するも21年に解散し、現在はピン芸人で活動しているザブングル加藤。新型コロナの影響で仕事が激減したことをきっかけに、「消防設備士の仕事」を副業にしているという。

加藤は「週2、3回行ってます。何回でも、もっと入れようと思ったら入れられる。日給扱いですね。現場が終わればその日（の仕事）は終わる。1日2件行く時もありますし、現場によって変わります」と説明。

MCのお笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤から「どれくらい儲けてるの？」と聞かれた加藤は「なんとなく2、30万円くらいにはなるかなって感じです」と告白。続けて「もっと行けば50万くらいになる？」と問われ、「なる人もいます」と明かした。

さらに経緯について「コロナとかで仕事がなくなった時に番組で消防設備会社の社長と会いまして。“加藤さん副業でやってみませんか”って誘われたんですよ」と明かし、「ビルとかって半年に1回点検せんとダメって法律が決まっていまして。ビルなんてどんだけでもあるので、安定して仕事もあるし、AIにも奪われない仕事」と安定性を強調していた。