¡ÈÉ×ÉØ¤Î¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡É¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÊÌÁñ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò´®Ç½¡Ö¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª´é¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¤¬¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ë¤¢¤ë¼«Á³Ë¤«¤ÊÊÌÁñ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢É×ÉØ¤Î¿åÃå»Ñ&¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ëÊÌÁñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢É×ÉØ¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Î¥ï¥¤¥¥¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ç³¤¿åÍá¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëºÊ¡¦Èþ·Ã»Ò¡Ê77¡Ë¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¶¶¡£
¡¡7·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÉ×ÉØ¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ä¹Ìî¸©¡¦èú²Ê¤ÎÊÌÁñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8·î13Æü¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥°¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ä¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÈþ·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃÏ¸µÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥Á
¡¡14Æü¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÃÏ¸µÁÇºà¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡ª»ÞÆ¦¥Á¡¼¥º¥Ù¡¼¥°¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡ª¤Ï¤µ¤ß¤³¤ó¤À¶ñºàÆþ¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¸¤¯¥Ù¡¼¥°¥ë ¤½¤ì¤¾¤ìÀ¸ÃÏ¤¬°ã¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ù¡¼¥°¥ë¤äÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤¿¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Ê¤É¤òÊÌÁñ¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¤ª´é¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÖÃÏ¸µÁÇºà¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë