2019年に「老後2,000万円問題」が話題になったこともあり、老後に向けた準備に励んでいる人は多いでしょう。しかし、たとえ金銭面で万全の備えができたとしても、“意外な悩み”に直面するケースも少なくありません。そこで今回、安泰の老後が確定しているにもかかわらず「後悔している」と漏らす66歳の女性の事例から、豊かな老後を送るための秘訣をみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。

分譲マンションにひとり暮らし…66歳Aさんの悩み

――せっかくお金を貯めたのに、なんでこんな性格なんだろうって……後悔しています。

Aさんは現在66歳の独身女性です。短大卒業後に就職した運輸会社の財務部門に60歳の定年まで務め、その後5年間はその子会社で勤務しました。そして約1年前に完全リタイアし、すでにローンも完済した分譲マンションで、ひとり暮らしをしています。

現役時代から節約に励んでいたこともあり、月16万円ほど受給する老齢厚生年金で毎月の生活費は十分賄えています。今後さらに物価が高騰しても、年金だけで生活できる自信がありました。

そんなAさん、とあることがきっかけで30代後半から「生涯単身で生きていく」と決めたといいます。そのため、「老後にお金で困りたくない」と、節約・倹約に励み、退職金を含めた預貯金はおよそ5,000万円まで貯まっていました。

将来お金を遺す相手もなく、自分の介護や看護が必要になった時、老人ホームに入居する時、部屋のリフォームする時などに、1,000万円残しておけば十分。残りは自分の思うように使おうと考えているといいます。

しかし、長年の節約習慣が抜けず、夢だった大型4Kテレビの購入を土壇場で断念。また、旅行も職場の仲間と行く近場への温泉旅行が精一杯だといい、現役時代に「いつか世界中を回ってみたい」という夢を描いていたものの、実際には海外ツアーのパンフレットを眺めるだけでした。

Aさんの両親はすでに他界しており、ひとりっ子のAさんは実家は処分。親戚とは疎遠となり、相談できる身内はいません。

どうすればお金がストレスなく使えるのか、考えれば考えるほどわからなくなり、FPに相談することにしたのでした。

内閣府の調査からみえる「シニアの不安」の実態

内閣府「令和7年版高齢社会白書」によると、60歳以上の男女の経済面での不安は

■物価が上昇すること：74.5％

■収入や貯蓄が少ないこと：47.1％

■自力で生活できなくなり、転居や有料老人ホームへの入居費用がかかること：43.1％

■災害により被害を受けること：41.5％

■自分や家族の医療・介護の費用がかかりすぎること：36.6％

■認知機能の低下等により、財産の適正な管理ができなくなること：25.4％

となっています。

さらに、「老後のために必要だと思う備え」の回答は

■健康に関する備え（健康の維持・増進、介護予防、保険、病気やけがの治療等）：75.1％

■終活関係の準備（自身の葬儀やお墓の準備、財産等の整理・相続の準備）：36.3％

■防災・防犯に関する備え（住宅の防災対策、防災用品の備蓄、防犯システムの利用等）：18.0％

■住まいに関する備え（住宅の確保やリフォーム、修繕等）：18.0％

■資産形成（貯蓄・投資）など：17.8％

■地域・職場等で人とのつながりを持つこと：14.5％

■財産管理に関する備え（認知機能の低下等に伴う、財産管理の相談（金銭管理サービスの利用等））：10.4％

とあるように、老後の備えについて悩んでいる人が多いようです。

4,000万円の具体的な使い道

Aさんから相談を受けた筆者は、Aさんの家計支出を見せてもらいました。家計の見直しの対象となりやすい保険料などを含めて、無駄な支出はありません。

そこで「介護や看護などに残しておく金額は、Aさんが考えている1,000万円で十分です。問題は残りの4,000万円を、いかに思い通りに使っていくかです」と話しました。

その使い方の例として、何歳の時に、何にお金を使いたいのか、金額は問わず項目だけ書き出してみることを勧めました。Aさんは「面白そう」とメモ用紙に書き始めます。

1ヵ月間程度の湯治や海外の行きたかった地名、家具や食器、和服など買いたかった品物を、どんどん書き出していきます。ある程度書出したところで、予算も書き加えてみました。Aさんは本当に行きたかったり買いたかったものだったのでしょう。ほとんどの値段を知っていました。

金額を合計すると約500万円です。「この8倍も使えるんですね。よし、真剣に私のお金の使い方を考えます。また見てくださいね」とほっとした表情で、その日は帰って行かれました。

Aさんの「その後」

2ヵ月ほど経ってから、Aさんは100歳までに、4,000万円を旅行などに計画的に使う行動計画を作成して筆者のところを再び訪れました。試しに温泉や海外旅行にひとりで行ったことで、病みつきになったそうです。

まず80歳までは、海外旅行と、その疲れを癒やす湯治をセットにして、約2ヵ月周期で繰り返すという旅行スケジュールを立てました。これに加え、欲しかった調度品の購入費として2,000万円の予算を確保しています。

続く80代は、行動範囲が狭まることを見越し、国内旅行を中心に1,000万円を計上。そして90歳以降は「体調次第」で柔軟に使い道を考え、100歳で貯蓄をすべて使い切る計画です。

計画の変更は予算の範囲内で行い、毎年の誕生日には計画全体を見直すというルールも決めました。

万が一のための終身サポート事業

さらにAさんは、ひとりでの生活が難しくなったときに備え、お金の管理や身の回りの世話を「高齢者等終身サポート事業」を営む事務所と契約したいと考えています。

この事業は、日常生活で支援が必要な高齢者や障がい者へ向けて、身元保証、死後事務、日常生活支援などの終身サポートを提供するものです。事業者が遵守すべき指針は、2024年6月に、内閣官房・内閣府・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省が連名で「高齢者終身サポートガイドライン」として発表しています。

Aさんはこのサポート事業者と契約することで、安心して老後が暮らせると、そのための費用も100歳までの支出計画に含めています。

なお、事業者ごとにサービス内容や費用の異なるところがあり、また契約時にまとまった金額と毎月の費用が終身必要です。慎重に事業者を精査して契約することが大切です。

「貯める」から「使う」への意識改革を

筆者はAさんの「お金の価値は使うときにわかるんですね」という言葉が印象に残っています。Aさんのお金の使い方は誰もができる訳ではなく、またその使い方を他人が評価する必要もありません。

人それぞれ、お金の貯め方や使い方があります。ただ、何に使うか決めてお金を貯めたほうが、貯まったお金をスムーズに使うことができるでしょう。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員