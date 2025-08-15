¿Æ»Ò¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡¦·ª¸¶·Ã¡Ê41¡Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤ÖÄ¹ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î·ª¸¶·Ã¡Ê41¡Ë¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Î´é½Ð¤·Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·ª¸¶·Ã¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¿Æ»Ò¼Ì¿¿¡õÄ¹ÃË¤Î´é½Ð¤·Æ°²è
¡¡2024Ç¯9·î¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎKouki¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿·ª¸¶¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î12·î¤Ë¤Ï¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¦ÍÛÂÀ¤¯¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯7·î29Æü¤ÏInstagram¤Ç¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡¢Â¤ÎÄ¹¤µ»ä¤Ë¤âÊ¬¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤ÖÍÛÂÀ¤¯¤ó
¡¡8·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤ÖÍÛÂÀ¤¯¤ó¤Î´é½Ð¤·Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿§¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·Âç¹¥¤¤Ã»Ò¡×¡ÖÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ÆÊì¤Á¤ã¤ó¤âÂçËþÂ¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÍÛÂÀ¤¯¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë