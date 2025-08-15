¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅ·½÷¡×¿¹¸ýÇî»Ò¡Ê57¡Ë¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÏÂÉþ»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ÖÇî»Ò¤µ¤ó¤¬²µÉ±ÍÍ¤Ë¡Ä¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¸ýÇî»Ò¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¡Ö¸ÄÀÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÃåÊª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅ·½÷¡×¤Ê¿¹¸ýÇî»Ò¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿åÃå»Ñ¤ä¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤´¤á¤ó¤¢¤½¤Ð¤»¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¿¹¸ý¡£
¡¡8·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¥ê¡¼¥º¡¢¸«¤Æ¡ª¸«¤Æ¡ª¡ØAnison Days¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÃå¤¿°áÁõ¡¢ÏÂ¤È¥í¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃåÊª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°áÁõ¤Ç¸ÄÀÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇî»Ò¤µ¤ó¤¬²µÉ±ÍÍ¤Ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅ·½÷¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë