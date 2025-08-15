ミュージシャンGACKT（52）が15日、X（旧ツイッター）を更新。占いなどに対する自身の考えをつづった。

GACKTは「基本、ボクは占いやそれらの類は相手にしていない」と切り出し、「先日も食事中に四柱推命を生業にしている人から色々言われたが、『うん、それ面白いな』という感じで一つの話として聞いて楽しんでいる」と、占いなどへの姿勢を示した。

また、自身の運勢をひもとく動画がファンから送られてきたといい、「性格自体は暗い男です。暗めの部屋で一人でいると落ち着く男。根は本当に暗い男ー！変な女が大好きですー」などと診断されたことに「失礼に当たるかもしれないが、途中、何度も笑った」「吹いてしまった」とGACKT。

それでも「感動したのは動画の最後で彼女が言った言葉だ。『運勢学は現実の土台がしっかりしている人が、+αでお遊び・空想の世界を楽しむ娯楽・ゲームの一種。間違っても運勢第一になるな』」との言葉を紹介し、「これは正しくその通りだ」と同意した。

続けて「ボクの仲間でも占い、運勢学に頼りきりの経営者もいる。あくまでも参考程度に楽しめる人がやるべきものだと思うが、自ら決断できないどっぷりの人がいかに多いことか」と言及し、「自分で決めろ！と言いたい」とピシャリ。「最後にこれはボクからのアドバイス。【運命は自ら切り開くもの。誰かに委ねるものではない】みんなの人生が少しでも豊かになることを願うよ」と助言した。