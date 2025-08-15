「大っ嫌い」という言葉とは裏腹の思いを指先で伝え合った愛実（木村文乃）とカヲル（ラウール）。相手の人生にとって邪魔にしかならないその気持ちを断ち切るため、2人は“お別れ遠足”に出かける。

事前に発表されていた通り、全体尺45分のうち42分が愛実とカヲルの2人だけのシーンという異例のエピソード回となった『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）第6話。「これが最後」と分かっている旅行ほど切ないものはない。心から愛しい人と同じ時を刻めることが嬉しくて、でも確実に終わりへと向かっていく寂しさが滲み出る2人の表情から目が離せなかった。

京急電車に乗り込んだ2人は、東京から約1時間のところにある三浦海岸に降り立つ。三浦海岸はカヲルが幼い頃、母親の奈央（りょう）が恋人に会うための口実に連れていかれた場所だ。「5時まで待ってろ」と言われ、浜辺でひたむきに奈央を待ち続けていたカヲル。今回の遠足は2人の逃避行でもあり、子供の頃のカヲルを愛実が迎えに行く旅でもあった。

神社で絵馬に願い事を書いた2人。以前よりも遥かに上達した文字を愛実に褒められ、カヲルは得意げに笑う。先生に褒められて、同級生から一目置かれる。そんな楽しい学校生活を望んでいたが、それが叶わないことを幼いながらに分かっていたカヲルはいつしか不登校になった。愛実は咄嗟に誰もいない青空教室で擬似授業を開き、カヲルの切ない夢を叶える。愛実もまた婚約者にフラれて海に身投げした過去を打ち明け、互いの黒歴史を笑い飛ばしたことで2人の心の距離はより一層近づいた。

ところが、親の話になった途端、カヲルは心の扉を閉ざしてしまう。妻子に何不自由ない生活を与える代わりに、家庭で暴君として振る舞う誠治（酒向芳）に自由を奪われてきた愛実は「お金も地位もなくていいから、話を聞いてくれる優しいお父さんだったら良かったのに」と語る。だが、それは幼い頃からお金で苦労してきたカヲルにとっては贅沢な悩みにしか思えなかった。

カヲルが語る「知らねえ街に行ってさ、俺と小汚えアパートで暮らすの」という夢物語にも、「小汚いのは困ります。それなりに奇麗好きなので」と水を差してしまう愛実。そんな彼女といると、どうしたってカヲルは劣等感を刺激されてしまうのだろう。カヲルはどんな最悪な逃避行だって、愛実となら構わなかった。「最悪が楽しんだよ、きっと」というカヲルの純粋さから生まれる真っ直ぐな言葉。一緒にいると傷つけ合ってしまう。それでも、どうしようもなく互いが愛おしい2人のキスシーンは最高の一日の終わりを告げる夕日の切なさも相まって美しかった。

改札に到着しても離れがたく、「せーの」で一緒に後ろを振り返るシーンは、『東京ラブストーリー』（フジテレビ系）の最終話における完治（織田裕二）とリカ（鈴木保奈美）の別れのシーンのオマージュではないだろうか。時代は違えど、愛する人に背を向ける切なさは変わらない。

1991年にフジテレビの月9枠で放送された『東京ラブストーリー』は、スマホはおろか携帯電話さえ普及していないがゆえにすれ違う男女の恋が描かれた。あれから34年が経ち、本作では逆にスマホが恋を阻むアイテムとして機能している。三浦海岸に到着するなり、スマホの電源を落としていた愛実とカヲル。2人とって、スマホは狭い世界の中に自分を閉じ込める檻でしかない。それを物語るかのようにカヲルと別れた後、スマホの電源をつけた愛実のもとには親や学校からのメッセージが続々と届く。恋愛ドラマに必須とされる“枷”を作るのが難しくなったと言われて久しいこの時代に、相合傘でお天道様の光を遮って歩く2人はさながら現代のロミオとジュリエットだ。愛実への執着心を募らせる洋二（中島歩）に歩道橋から突き落とされ、階段から転げ落ちるカヲル。今はただロミオとジュリエットのように、愛実とカヲルの恋が悲劇に終わらないことを願うばかりだ。

（文＝苫とり子）