¸©Æ»¤Ç¹âÎð¤ÎÃËÀ¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤¿µ¿¤¤¡¡47ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá
14ÆüÄ«Áá¤¯¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬¼«Å¾¼Ö¤È¤È¤â¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢ÄÅ»ÔÇ¼½êÄ®¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢¡ÖÆ»Ï©¤Ë¼«Å¾¼Ö¤È¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÄÅ»ÔÈ¬Ä®¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦ÂçÀîë´¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤Ç¡¢Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÀî¤µ¤ó¤Î¤½¤Ð¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Â»½ý¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÏÇËÂ»¤·¤¿¼Ö¤ÎÉôÉÊ¤â»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ç¤ÏÂçÀî¤µ¤ó¤¬¤Ò¤Æ¨¤²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢14ÆüÌë¡¢»àË´¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Îë¼¯»Ô¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¡¦¿åÃ«¿òÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÃ«ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÆ»Ï©¤Ç¹Å¤¤¥â¥Î¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£