＜何歳でもキレイな髪＞シャンプーについてのあれこれ。疑問を解決！ 第4回
日常的に使っているシャンプーやトリートメントは、おそらくお風呂の棚などに置いておくことが多いのではないでしょうか。でもお風呂は湿度が高くなりますし、シャンプーやトリートメントの使用期限や、容器はいつ買い替えるのがいいの？ などいろいろ気になります。そこでこの記事では、シャンプーやトリートメントについて、素朴な疑問を花王株式会社 ヘルスビューティーケア事業部門 ヘアケア事業部 鈴木佑衣さんと、ヘアケア研究所 上席主任研究員 幸克行さんにお聞きしていきます。
――シャンプーやトリートメントには詰め替え用もありますが、何回くらい詰め替えたら本体を取り替えたほうがよいのでしょうか？
幸克行さん（以下、幸さん）：基本的に一般的な液体シャンプーでは、詰め替え回数の目安はないので、使用状況や保管の環境に合わせて新しい容器に変えていただくことになります。
――シャンプーやトリートメントはお風呂場に置いておくことが多いと思いますが、そのような環境で保管すると中身の劣化が早くなるなどはありますか？
幸さん：基本的には、ご自身のお風呂場の環境下で保管頂いて問題ありません。
シャンプーやトリートメントの使用期限は？
――シャンプー、コンディショナー、トリートメントに使用期限はあるのでしょうか？
鈴木佑衣さん（以下、鈴木さん）：容器に使用期限が明記されていない場合、未開封、そして適切な環境のもとで、製造から少なくとも3年間は品質を保つように設計されています。3年を過ぎても直ちに使用できなくなるわけではありません。適切な環境というのは、たとえば直射日光が当たらない場所などです。開封をしていたりボトルに詰め替えていたりしたら、早めに使っていただくのがよいですね。
――「こうなったら使うのをやめたほうがいい」という状態はありますか？
鈴木さん：変色ですね。たとえば透明のシャンプーなのに濁っていたら使用せずに処分していただきたいです。他には香りです。もともと香りがついているものも多いですが、香りに違和感があったら劣化している可能性があります。
シャンプーを誤って飲んでしまったらどうすればいい？
――小さいお子さんがいると、シャンプーの誤飲も心配ですね。万一飲んでしまったら、どうすればいいのでしょうか？
鈴木さん：まずはすぐに口をすすいでください。その後でコップ1〜2杯の水か牛乳を飲みます。牛乳には食道や胃の粘膜を保護して、シャンプー成分の影響を弱める働きがありますから、できれば牛乳のほうがよいですね。応急処置をした後、お子さんに異常があったり、親御さんが不安に感じることがあったりしたら、医師の診察を受けると安心できると思います。
「飲んだものを吐き出させたほうがいいのでは？」と思ってしまうかもしれませんが、嘔吐物が気管に入って、窒息や誤嚥性肺炎（ごえんせいはいえん）を引き起こす可能性があって危険です。
小さいお子さんはちょっと目を離したすきに、大人が想像もしないことをすることもありますから、シャンプーやトリートメントは、小さいお子さんの手が届かない場所で保管していただくと安心です。
編集後記
シャンプーやトリートメントは開封したらできるだけ早く使い切ったほうがよいとのこと。未開封なら3年が使用期限の目安になりますが、こちらも早めに使ったほうが安心ですね。また誤飲をした場合も焦らずに適切な対応をしていきましょう。でもそのようなトラブルが起きないのが一番ですから、保管に気を配っておくとママもお子さんも安心できそうです。
※取材は2025年05月に行いました。記事の内容は取材時時点のものです。
取材、文・川崎さちえ 編集・いけがみもえ