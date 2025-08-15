45歳・蛯原友里、圧巻の美脚＆二の腕際立つ全身ショットに「ほとんど脚だね」「筋肉の筋が綺麗すぎて、、」「とても同じ年には見えない」
モデルの蛯原友里（45）が13日、自身のインスタグラムを更新。圧巻の美脚＆二の腕が際立つコーデを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「ほとんど脚だね」圧巻の美脚＆二の腕際立つ全身ショットを披露した蛯原友里
蛯原は、「しなやかで美しいレザーが織りなす端正でありながら遊び心の効いたフォルム 美しくもユニークで、気持ちがひとつ上がる感じ」というお気に入りバッグの紹介とともに、美脚と二の腕があらわなブラックの夏コーデを身にまとった全身ショットを複数枚アップ。
この投稿にファンからは「ほとんど脚だね 少し分けてほしい」「とても同じ年には見えない『美!!』意識 尊敬します」「筋肉の筋が綺麗すぎて、、理想的」「スタイルかっこいい」「はぁ〜〜綺麗見惚れちゃいます スクショしました！」「今日も女神ですね」「可愛いバッグですが持っている人が素敵過ぎてスタイルの方に目が入ってしまう」「綺麗でカッコイイ」などの声が寄せられている。
